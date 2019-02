Obřadní síň krematoria na hřbitově

sv. Otýlie v Českých Budějovicích



Pondělí 19. listopadu 2018

9.30 h Mgr. Blanka Procházková, 66 let, České Budějovice

10.30 h Václav Mojžíš, 91 let, Včelná



Úterý 20. listopadu 2018

10.30 h Jiří Opekar, 83 let, Kosov

12.00 h Rostislav Vilím, 86 let, Rudolfov

13.00 h Marie Soukupová, 87 let, České Budějovice