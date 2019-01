České Budějovice - Poslední rozloučení v Obřadní síni českobudějovického krematoria

Ilustrační obrázek. | Foto: DENÍK/Archiv

Obřadní síň krematoria na hřbitově

sv. Otýlie v Českých Budějovicích



Úterý 8. ledna 2019

8.30 h Josef Sýkora, 69 let, České Budějovice

10.30 h Jan Sixl, 63 let, Brloh



Středa 9. ledna 2019

9.30 h Ing. Václav Hajný, 74 let, Staré Hodějovice

13.00 h Ing. Jiří Šefl, 68 let, Srubec



Rozloučení v kapli na hřbitově sv. Otýlie

v Českých Budějovicích



Úterý 8. ledna 2019

12.00 h Zdeněk Šťastný, 71 let, České Budějovice