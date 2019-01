České Budějovice - Poslední rozloučení v Obřadní síni českobudějovického krematoria

Obřadní síň krematoria na hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích



Čtvrtek 17. ledna 2019

9.30 h František Hubáček, 56 let, Litvínovice

10.30 h Marie Kneisslová, nedožitých 71 let, Koloděje nad Lužnicí

13.00 h Dagmar Kloučková, nedožitých 89 let, České Budějovice

14.00 h Hana Lipanská, 63 let, Komařice



Pátek 18. ledna 2019

8.30 h Marie Hobizalová, nedožitých 72 let, Údolí u Nových Hradů

9.30 h Ing. Zdeněk Motyčka, nedožitých 81 let, Ledenice

10.30 h Mgr. Marie Hanušová, 76 let, České Budějovice

13.00 h František Bíca, nedožitých 90 let, Slavče

14.00 h Miroslav Sekyra, 87 let, Chotýčany

15.00 h Petr Pouzar, 50 let, Kamenný Újezd