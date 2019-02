České Budějovice - Poslední rozloučení v Obřadní síni českobudějovického krematoria

Ilustrační obrázek. | Foto: DENÍK/Archiv

Obřadní síň krematoria na hřbitově

sv. Otýlie v Českých Budějovicích



Pátek 1. února 2019

8.30 h Jiří Mikulka, 66 let, Neznašov

9.30 h Zdeňka Kolářová, nedožitých 74 let, Trhové Sviny

10.30 h Josef Ženíšek, 70 let, České Budějovice

12.00 h Markéta Čiperová, 49 let, České Budějovice

13.00 h Petr Kutlák, 66 let, Prachatice



Pondělí 4. února 2019

8.30 h Miloslav Samohejl, 64 let, Petříkov

9.30 h Věra Petrová, nedožitých 77 let, Nová Ves u Českých Budějovic

10.30 h Marie Klimešová, 75 let, České Budějovice

12.00 h Antonín Noska, 83 let, České Budějovice

14.00 h Božena Sedláková, 88 let, České Budějovice