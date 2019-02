České Budějovice - Poslední rozloučení v Obřadní síni českobudějovického krematoria

Ilustrační obrázek. | Foto: DENÍK/Archiv

Obřadní síň krematoria na hřbitově

sv. Otýlie v Českých Budějovicích



Úterý 5. února 2019

10.30 h Růžena Kajtmanová, nedožitých 96 let, Dobrá Voda

12.00 h Ing. Milan Jungwirth, 64 let, Horní Chrášťany



Středa 6. února 2019

8.30 h Emilie Kielová, 76 let, České Budějovice

9.30 h František Rehanzl, nedožitých 81 let, Úsilné

10.30 h Ladislav Sviták, 71 let, Lhotka

12.00 h Radimír Tomášek, 59 let, Trhové Sviny

13.00 h Jarmila Chocholová, 86 let, Horní Bukovsko