České Budějovice - Poslední rozloučení v Obřadní síni českobudějovického krematoria

Obřadní síň krematoria na hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích



Pátek 8. února 2019

10.30 h František Janás, 70 let, Kamenný Újezd

12.00 h Jan Mařík, 70 let, Boršov

13.00 h Marie Čížková, nedožitých 91 let, Křemže

14.00 h Andrea Peyrková, 16 let, České Budějovice



Pondělí 11. února 2019

9.30 h Libor Kodytek, 72 let, Srubec

10.30 h JUDr. Ing. Josef Potužník, nedožitých 93 let, České Vrbné

12.00 h Jan Mikl, 74 let, České Budějovice

13.00 h Anna Kutláková, nedožitých 89 let, Český Krumlov