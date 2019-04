České Budějovice



Poslední rozloučení v Obřadní síni

českobudějovického krematoria



Obřadní síň krematoria na hřbitově

sv. Otýlie v Českých Budějovicích



Pondělí 24. září 2018

10.30 h Jaroslav Vlček, nedožitých 72 let, České Budějovice

13.00 h Marie Jaklová, 88 let, Dobrá Voda



Úterý 25. září 2018

12.00 h Julie Čamková, nedožitých 85 let, České Budějovice

14.00 h Věra Škoríková, nedožitých 80 let, České Budějovice