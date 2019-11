Čtvrtek 21. listopadu 2019

9.30 h Jan Schwarz, 76 let, České Budějovice

14.00 h Václav Hromádka, 74 let, Ledenice

Pátek 22. listopadu 2019

9.30 h Josef Leyer, 84 let, České Budějovice

12.00 h Drahomíra Musilová, nedožitých 65 let, České Budějovice

13.00 h Oldřich Levý, 72 let, Rožnov