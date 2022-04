Schwarzenberský plavební kanál je úžasné technické dílo, které bylo vybudováno z podnětu knížete Jana Nepomuka Schwarzenberga a dle projektu Josefa Rosenauera. Stavební práce byly zahájeny roku 1789 a plavit dříví se začalo v roce 1793. Měří 44 km, začíná pod horou Špičák a končí v Rakousku na říčce Grosse Mühl a jeho celkový spád je 255 m. Stavitel Rosenauer měl nelehký úkol, nivelačním měřením v horském zalesněném terénu vytyčit stálý spád 2,5 až 7 mm na metr délky. Část kanálu je v délce téměř 400 m vedena tunelem. Během takřka 100 let provozu bylo splaveno k řece Grosse Mühl téměř 8 milionů prostorových metrů palivového dříví. Plavba do Vídně byla ukončena v roce 1892, kdy byla nahrazena levnější a rychlejší dopravou po železnici. Okolo roku 1900 byl plavební provoz v Čechách změněn z dopravy palivového dříví na dopravu dlouhého dříví. Doprava dříví po kanálu k Vltavě a dřevoskladu v Želnavě, respektive později v Nové Peci, trvala do roku 1961.