Velký ohlas mezi čtenáři vyvolal článek Deníku o problémech České pošty s doručováním zásilek v několika obcích na Českobudějovicku v posledních týdnech. S nepříjemnými zkušenostmi se ozvali další zákazníci České pošty.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

I v minulosti se občas stávalo, že doručování pošty nebylo takové, jaké by mělo být. Teď se ale zdá, jako by se na přelomu školního roku a prázdnin chyby a potíže staly v regionu rovnou pravidlem. Teprve intervence starostů z několika obcí na hranici Českobudějovicka a Českokrumlovska na regionálním nebo generálním ředitelství České pošty pomohla napravit situaci, kdy se tam vůbec nebo prakticky vůbec nedoručovalo skoro měsíc. Firma to odůvodnila dovolenými a nezkušeností brigádníků.

Zákazníci se ale obávají, jak budou služby vypadat do budoucna. Dokonce se veřejně začalo spekulovat o tom, že současné problémy České pošty vlastně mají vést k tomu, aby se snížila hodnota firmy pro případný prodej. Potíže se totiž hromadí už od minulého roku, aniž by byl skutečný obrat na obzoru. Redukce poboček a počtu zaměstnanců, která se uskutečnila před pár týdny ve jménu hledání úspor, skončila místo zkvalitněním služeb zhoršením, jak to předpovídaly třeba pošťácké odbory.

Nepříjemné zkušenosti

A nejde jen o několik vesnic na jih od Budějovic. „Jsem dlouholetý odběratel týdeníku Reflex. Prakticky od května neuplynul týden, aby nám nebyl časopis doručen nebo byl doručen do schránky se zpožděním,“ popisuje svou zkušenost Milan Prášil z budějovického Máje. Obyvatel sídliště dodává, že nedoručení reklamoval u vydavatele, který reklamaci řešil zasláním nového čísla, tím mu ale vznikly vícenáklady. Kde byla v distribuci chyba, se stejně nepodařilo s jistotou dohledat. Potřebné výtisky ale vydavatel poště předal včas.

Nepříjemnou zkušenost má i další čtenář Deníku z budějovického Pražského předměstí. „To, že tato vláda chce Českou poštu zlikvidovat a dělá pro to všechno, je jasné, ale přece není možné, aby se pošta na vše vyflákla. Poštu občas podle nálady a chuti doručovali brigádnici, vesměs omladina, které je fuk, když bude někdo týden bez peněz,“ zaznělo v další reakci na článek Deníku, protože se jednalo o výplatu finanční částky.

Propouštění i odchody

V České poště to podle odborů vypadá tak, že na řadové zaměstnance je při propouštění části lidí přesouváno stále více povinností. Proto řada pošťáků před prázdninami výpovědi nejen dostala, ale také sama dala.

Ilustrační snímekZdroj: ČTK

„Ministerstvo a vláda si s hračkou pošta hanebně pohrávaly, až pohárek trpělivosti přetekl,“ míní o aktuálním vývoji ve státní firmě starosta Boršova nad Vltavou Jan Zeman a připomíná, že pošta začínala jako kurýrní služba s císařským privilegiem pro rod Taxisů v 16. století. „Teprve díky necitlivému přístupu stávající politické garnitury se v roce 2023, po pěti stech letech, podařilo spustit volný pád této státní instituce, když k 1. červenci 2023 mnoho zaměstnanců pošty dalo výpovědi, kvůli čemuž jsme bez zásilek,“ komentuje situaci za Boršov v uplynulých týdnech Jan Zeman a doplňuje, že místo, aby zákonodárci nebo vláda řešili skutečné problémy, řeší oplocení nebo neoplocení školek, společná WC ve školách nebo sňatky snoubenců stejného pohlaví.

Podle starosty se přitom výpovědím zaměstnanců nelze divit, když vedení pošty pobírá měsíčně několik set tisíc ve státní firmě, která je ve ztrátě, a doručovatel, kterému se nadává, je na minimu.

Ministr slíbil, že pomůže transformace

Potíže s doručováním byly a zřejmě budou, nejde výhradně jen o pár posledních týdnů či měsíců. Jeden ze čtenářů se vrátil v čase o něco déle a zavzpomínal, jak třeba dětem na letním táboře na Třeboňsku před lety nepřišel ani jeden dopis. Jedna z maminek ale věc reklamovala a obcházela pak rodiny účastníků akce se štůskem nedoručených zásilek, které obdržela na poště a postupně je rozdávala. V jiné reakci čtenář popsal, jak letáky, na které čekali obyvatelé větší obce na Písecku a jejího okolí, v celých balících končily ve sběru. Stížnost putovala k nadřízenému odpovědné zaměstnankyně, kterým byl ale manžel dotyčné, takže podle oficiální odpovědi nebylo žádné pochybení zjištěno…

Jednalo se ovšem o výjimky. Jako celek Česká pošta fungovala. Teď by se mohlo zdát, jako by se skutečně nenápadně, někde ještě ne, ale jinde už zcela zřetelně, státní podnik nořil do neřešitelných a možná neřešených problémů.

Na dotaz Deníku, jestli se chystá prodej České pošty, odpověděl Ivo Vysoudil z tiskového oddělení státní firmy odkazem na transformační strategii podniku. Ten se má v příštích letech rozdělit. Jedna část má nabízet komerční služby, jak už to dnes provádí Česká pošta nebo Balíkovna, druhá část má nabídnout v rámci chystaného prohloubení digitalizace státní správy služby spojené hlavně s komunikací občanů se státem, především těch občanů, kteří nebudou mít sami běžný přístup k internetu nebo počítači.

Ohledně prodeje v odpovědi státní firmy konkrétní vyjádření nepadlo. Transformace České pošty má spolknout několik miliard korun, kdy část peněz chtějí firma a stát získat prodejem nemovitostí a část třeba i půjčkou od bank. Podle ministra vnitra Víta Rakušana, pod něhož pošta formálně spadá, má ale transformace proměnit Českou poštu v konkurenceschopný podnik, se službami odpovídajícími 21. století.

Přečtěte si o totálním výpadku v doručování ve Vrábči a zoufalých nedostatcích v Křemži a Boršově nad Vltavou.