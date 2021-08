Linecké OÖN svátek oslavily galerií fotografií, z níž přebíráme snímekod Claudie Gumplmayrové, a přehledem dalších kočičích dnů.

Tak národní Den sladkých koťátek (Cuddly Kitten Day) slaví v USA 23. března. Oslavují 2. ledna samostatně i kočičí Nový rok (Happy Mew Year for Cats Day). 22. ledna mají den, v němž by měli lidé odpovídat na otázky svých koček ( Answer Your Cat's Question Day). V Japonsku mají národní kočičí den Neko no hi nebo Neko-no-kinenbi 22. února. Od roku 2019 máme 2. března mezinárodní Den adoptovaných koček (International Rescue Cat Day). V USA je 28. března Den respektu své kočce (Respect Your Cat Day) na památku zákazu jejich konzumace, který vyhlásil anglický král Richard II. toho dne v roce 1384. 4. června mají Američané den, v němž mají svou kočkuobejmout (Hug Your Cat Day). Samozřejmě jsou svátkem také narozeniny kocoura Garfielda 19. června 1978, kdy vyšly první komiksy s ním(National Garfield the Cat Day). Vzít svou kočku s sebou do práce (Take your Cat to Work Day) mají Američané 21. července. Svůj národní den mají v USA také koťata (National Kitten Day) 10. července. 8. srpna je na řadě zmíněný International Cat Day, 17. srpna následuje americký čestný den černé kočky (Black Cat Appreciation Day). Ten je v Británii 27. října. 22. srpna je v USA národní den, kdy máme svou kočku nechat prohlédnout (Bring Your Cat to the Vet Day). Posléze od roku 2005 slaví USA národní Den kočky (National Cat Day) 29. října.