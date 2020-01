Hodiny sloužily lidem například na Mariánském náměstí nebo na Senovážném náměstí či poblíž Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Pouliční hodiny v Budějovicích ale podle Tomáše Kubeše, vedoucího odboru Správy veřejných statků českobudějovického magistrátu, nebyly majetkem města, provozovala je soukromá firma. „Některé byly tak poškozené, že firma je sama odstranila ještě před nabídkou odkupu. S odkupem reklamních veřejných hodin umístěných na Senovážném náměstí, vzhledem k jejich stáří, ceně a možným provozním nákladům, které nejsou známé, nesouhlasíme,“ uvedl. Jenomže některým obyvatelům či návštěvníkům by mohly hodiny v krajském městě scházet.

Budějovický historik Jan Schinko vnímá pouliční hodiny jako součást města. „Hodiny na Mariánském nebo na začátku Lidické aj. byly umístěny na sloupku, což vypadalo průmyslově s malou výtvarnou hodnotou. Na Lannovce ještě jsou, ale jdou o deset minut pozadu. Zmizely nejen pouliční hodiny, ale také kvalitní kandelábry,“ uvažuje. Podle něho před třiceti a více lety byly hodiny ve městě vidět všude jako například hodiny u biografů, na tramvajové vozovně, hodiny nad hodinářstvími… „Asi kolem roku 1980 se ve městě objevila řada krabicových “moderních“ digitálních hodin, ale zanikly nejen kvůli poruchovosti.“

Do budoucna sice město o náhradě pouličních hodin neuvažuje, ale českobudějovický náměstek primátora Ivo Moravec připouští, že pokud by byla z řad obyvatel výraznější poptávka po umístění hodin, mohla by se radnice otázkou jejich instalace zabývat. „Vkusně zvolené hodiny mohou být zajímavým okrasným prvkem, který pozdvihne třeba jinak všední autobusovou zastávku,“ domnívá se. Spolehlivě nyní lidem čas ukazují například radniční hodiny a ciferník na Černé věži.