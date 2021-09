Středověký jarmark nabídne Památník Jana Žižky z Trocnova nedaleko Borovan v sobotu od 10 do 18 h. Řemeslo předvedou třeba svíčkař, švec nebo třeba tesař kovář, brníř či kameník. Najde se i něco dobrého k jídlu a pití.

V sobotu se od 9 h koná v Úsilném v kapli zasvěcené sv. Václavu mše svatá a pak dopolední program za doprovodu Swing tria avalon. Ve 12 h vyrazí průvod obcí, program s atrakcemi pro dospělé i děti včetně výstavy fotografií z dění v Úsilném následuje od 13 do 18 h, do 22 h pak hraje Fiesta.

Už v pátek v 19 h začne v Úsilném ochotnickým představením Dalskabáty tradiční pouť, spojená letos s oslavou 115. let SDH.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.