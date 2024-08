Houpačky a kolotoče, stánky trhovců nebo mše svatá a odpustková slavnost. To je jindřichohradecká pouť Porcinkule. Největší pouť široko daleko.

Pravé pouťové atrakce nebo bohatý kulturní program nabízí až do neděle oblíbená pouť v Jindřichově Hradci. V sobotu a v neděli se konají také bohoslužby v klášterním kostele sv. Kateřiny. V neděli v 8, 9:30 a 11 hodin se zde bude sloužit mše svatá - poutní odpustková slavnost Porciunkule. Ve 14:30 bude následovat slavnostní požehnání (litanie).

Kostel svaté Kateřiny byl původně součástí františkánského kláštera. Na pouť se tradičně slavnostně vyzdobí a jinak připraví. „Asi dvacet nás tady bylo týden předem uklízet. A dnes jsme dělali s paní Janou Slavíkovou květinovou výzdobu,“ řekla v sobotu před první bohoslužbou slouženou u příležitosti pouti Jana Matoušková z Jindřichova Hradce. A proč se pouť jmenuje Porcinkule? Znají to hlavně starší, kterých jsme se ptali v ulicích města. Jde o zkomoleninu latinského výrazu, který znamená podíl na Boží milosti. To se v místním podání spojuje jednak s významem samotné pouti pro věřící a jednak s tím, že všechny kláštery františkánů, tedy dříve i ten jindřichohradecký, byly částí velkého řádu a svátek k poctě Panny Marie se vždy slavil stejně v celém světě.

Tradiční církevní akce, podobně jako u jiných poutí, dostala postupem času i svou světskou tvář, která už dnes jasně převažuje. Program v Jindřichově Hradci začal ve čtvrtek a pořadatelé z města připravili vstupenky na některé kulturní akce za „symbolickou“ stokorunu, kterou ale nemusíte platit, protože náměstí Míru je zároveň volně přístupné.

Samozřejmě, že u dětí je oblíbená hlavně pouť s kolotoči a jinými atrakcemi. „Byli jsme tu i loni. Děti jsou nadšené. Už byly třikrát na kolotoči,“ zmínil tatínek Martin za rodinu, kde hlavní část tvořili Leia, Erik a Raya.

Co ještě nabízí program

Už od čtvrtka 1. srpna jsou v provozu pouťové atrakce ve dvou obvyklých lokalitách, tedy na Tyršově stadionu a na parkovišti Jitřenka.

Na pódiu se chystá v sobotu 3. srpna na náměstí Míru od 19 hodin vystoupit Jindřichohradecký Big Band („vstupné“ má stejné podmínky jako na páteční koncerty - viz výše).

Tradiční stánky s nejrůznějším zbožím obsadí centrum Hradce v neděli 4. srpna. Jako obvykle se s nimi prodejci rozloží na Masarykově náměstí, v Klášterské ulici a dál až ke spořitelně a také v Růžové ulici. Během neděle se do těchto míst autem nedostanete - stánkaři budou najíždět od šesti do půl osmé ráno. Uzavírka potrvá až do 19 hodin, odkloněna bude i MHD (tedy vynechá zastávky Masarykovo náměstí a Oděva).

V neděli od 14 hodin zahraje na náměstí Míru Klaret ("vstupné" viz výše). V 18, 19:30 a 21:30 pak na náměstí Míru zhlédnete vystoupení Chůdadla - v první dva časy Měsíční princezna, o půl desáté pak The Cube. Za tohle vystoupení umělcům z Chůdadla nezapomeňte přispět do klobouku.

Protože centrum bude o víkendu zahlcené nebo dopravě uzavřené, připravilo město jako obvykle možnosti náhradního parkování. V sobotu a v neděli bude možné parkovat v dočasně zjednosměrněné ulici Denisova nebo na louce u plechových garáží v ulici Miřiovského. Využít je také možné nedaleké parkoviště u školky u mostu na Zbuzany.