„Odtok zatím zachováváme, abychom se s hladinou Lipna dostali na nižší kótu. Musíme se připravit na předpovědi na horním povodí. Teď sice mají být mrazy a přítok bude slábnout, ale už za 14 dnů zase předpovědi predikují další srážky,“ vysvětlil Radovan Honza, vedoucí lipenského úseku PVL. Vnímá stížnosti některých občanů na to, že Lipno prý mělo být před povodněmi víc vypuštěné. „Tak to při každé velké vodě bývá, že se ozývají tyto hlasy, ale my se řídíme manipulačním řádem a odtok transponovali jsme natolik, že z Lipna nemuselo za celou dobu odcházet víc jak 90 m3/s, což je odtok neškodný.“

Připomněl i povodeň v červnu 2013. „Tehdy jsem Krumlovem protáhli 200 kubíků, 130 šlo z Lipna, zbytek z přítoků. Pod Plášťovým jezem byla stavba, do půlky řeky jímka, v toku byl i sjezd od Plášťového mostu. To všechno tehdy voda vzala,“ zavzpomínal. Řeka se rozlila např. na parkoviště pod poštou, rozvodnila se i Polečnice, která zalila park u Depa.

Řeka by si podle něj zasloužila velkou prohrábku, protože usazenin v korytě přibývá, obzvlášť při povodni, jaká je teď. „Teď ve Spolí teče 110 metrů a koryto je na hraně. Po povodni v roce 2002 jsme z ní vytáhli deset tisíc kubíků sedimentu, aby se tok choval, jak má,“ připomněl. „I teď jde řekou obrovské množství sedimentu, což je další souvislost, kterou mnoho lidí nevidí. Dno by mělo jít v ideálním případě znovu až na skálu,“ vysvětlil s tím, že budou následovat jednání s ochranou přírody a dalšími spolky, které k tomu mají co říct.

Teploty by mohly spadnout v úterý a ve středu ráno k minus 16 stupňům. Hrozí tak, že se na zaplavených domech oloupe promočená omítka. V Krumlově platí výstraha před silnými mrazy od pondělní 20. hodiny večerní do čtvrtka 11. ledna do 10. hodiny dopolední, pak by se mělo mírně oteplit.

Povodně v roce 2013 zalily rozestavěný jez pod Jelení lávkou, který slouží jako jedno z protipovodňových opatření. Teď je zvednutý, protože v době, kdy přišla velká voda, byl v opravě. „Sklopení jezu do dolní polohy nelze provést ani jakkoliv nouzově či provizorně, neboť současné náhlé povodňové průtoky neumožnily odstranění provizorní hradicí stěny v nadjezí. Bez instalace této hradicí stěny by provádění opravy nebylo možné. Nyní v době povodňové aktivity je zcela vyloučena hydrostatická funkce, na jejímž principu se sektor sklápí a zvedá zpět,“ uvedl Hugo Roldán, tiskový mluvčí Povodí Vltavy.

V Krumlově bylo po ničivých povodních v roce 2002 navrženo pět etap protipovodňových opatření: První byla úprava koryta a prohrábka řeky mezi pivovarem a Jelení lávkou, druhou stavba jezu Jelení lávka a třetí úprava koryta a prohrábka nad Jelení lávkou. Čtvrtou etapou měly být protipovodňové stěny se statickými i mobilními prvky. Ty ale u občanů nepřošly.