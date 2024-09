Pod přehradou, tedy mezi Římovem a Českými Budějovicemi, se tak řeka bude ještě dlouho držet na třetím povodňovém stupni.

Například v Plavu tak v úterý dopoledne zůstávaly ještě některé domy v sevření vody. Podle místostarostky Andrey Plechingerové tady v noci na úterý po přívalových deštích a zvýšeném odtoku z Římova vystoupala hladina Malše ještě výše než o víkendu. „V pondělí voda opadla asi o 10 centimetrů, v noci na úterý začala znovu stoupat. Evakuovali jsme obyvatele jednoho statku, odešli k příbuzným," popsala situaci.

Až se Malše v Plavu vrátí k normálu, začne pro místní to nejhorší - sčítání škod a úklid. Uvítali by pomoc dobrovolníků, kteří by místním pomohli, ale také materiální pomoc - košťata, rukavice, hrábě, lopaty, kýble či hadry, ale i dezinfekční prostředky. Všechny, kteří by mohli jakkoliv pomoci, prosí Andrea Plechingerová, aby se jí ozvali na číslo 602 456 713.

I přes obrovský příval povodňové vlny zůstává voda v římovské přehradě, která je zásobárnou pitné vody pro mnoho Jihočechů, ve špičkové kvalitě. Potvrdil to předseda představenstva Jihočeského vodárenského svazu (JVS) Antonín Princ.

„Při každé přírodní katastrofě se potvrzuje, že naše soustava je odolná a pro kraj ničím nenahraditelná. Vyplatily se nám i investice do vybudování třetího stupně čistění surové vody v úpravně Plav na filtrech s granulovaným aktivním uhlím,“ řekl Antonín Princ s tím, že JVS ze své Vodárenské soustavy jižní Čechy dodává pitnou vodu i do míst, kde museli při povodni odstavit vlastní zdroje vody, tedy například do Písku nebo Třeboně.