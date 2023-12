Jak informuje českobudějovický hydrolog Tomáš Vlasák, průtoky jsou výrazně nadnormální. „Třikrát až devětkrát větší než dlouhodobý průměr pro prosinec,“ popisuje.

Podle Vlasáka lze předpokládat ve středu i ve čtvrtek další pokles hladin. „V povodí Lužnice bude velmi pozvolný a také na Vltavě po Lipnem se budou vodní stavy snižovat jen velmi zvolna vlivem odpouštění lipenské nádrže,“ vysvětlil s tím, že na těchto úsecích řek ještě chvíli vydrží hladiny nad 1. SPA.

Stavy řek v posledních dnech

Lužnice v Klenovicích se na druhý stupeň povodňové aktivity dostala 25. prosince ve 3.20 hodin v noci, tehdy měla 240 cm a průtok 84,2 kubíků za sekundu. Pak její stav kolísal a maximální hodnoty dosáhla 26. prosince v 5.50 hodin, kdy se hladina vyšplhala až na 248 cm. Nejvyššího průtoku dosáhla ten den odpoledne v 15 hodin, a to 108 kubíků za sekundu. Už na Štědrý den v noci dobrovolní hasiči v Plané nad Lužnicí raději preventivně postavili mobilní protipovodňové zábrany.

Nežárka v Hamru druhý stupeň povodňové aktivity překročila také v pondělí 25. prosince, ale až v 9.20 hodin dopoledne. To hydrologové naměřili 320 cm a průtok 61,1 kubíků za sekundu. Maximální výška hladiny tohoto toku byla zaznamenána téhož dne ve 23 hodin večer, a to 342 cm, nejvyšší průtok Nežárka měla také před půlnocí, a to 70,8 kubíku za sekundu.

Limitní hodnoty pro stupně povodňové aktivity

Lužnice - Klenovice

1. SPA 190 cm

2. SPA 240 cm

3. SPA 300 cm

Nežárka - Hamr

1. SPA 290 cm

2. SPA 320 cm

3. SPA 350 cm