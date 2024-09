„Lokalizace požáru zatím není nahlášena, ale očekáváme ji každým okamžikem,“ uvedla mluvčí HZS JčK Vendula Matějů v sobotu před 21. hodinou. „Celou noc pak budeme pokračovat v rozebírání střešních konstrukcí, ráno se dostaví těžká technika ze Záchranného útvaru HZS ČR pro náročnější rozebrání. Výše škody se zatím nemění (20 milionů, pozn. red.).

„Hasiči večer vystřídali velitele a snížili počet zasahujících hasičů ze zhruba stovky na čtyři desítky. „Připravili jsme osvětlení, povolali kontejner týlového zabezpečení a pokračujeme. Ochraňujeme část střechy nad administrativou a dětským bazénem, nad šatnami a velkým bazénem stále hasíme ohniska,“ dodala.

Jedním z prvních u požáru byl českokrumlovský fotograf Ladislav Pouzar byl na místě prakticky ve chvíli, kdy začalo hořet. „Bylo ta úplná shoda náhod, zrovna jsem jel po Chvalšinské na chalupu a viděl jsem po pravé straně kouř,“ popsal. „Rychle jsem zastavil, šel jsem tam a tam jsem potkal známého, který mi říkal, že hasiče už volal.“ Průběh požáru zaznamenal a fotky postupně publikuje na svém facebookovém profilu.

„Vůbec to nechápu! Jak mohli takovou blbost udělat?“ neskrýval svou frustraci z toho, co se stalo, Krumlovák Vojtěch Nožička. „Ten sprej na vosy funguje úplně krásně, prostě to nastříkáte a všechny jsou mrtvé, má to vyzkoušené. Jak to mohl někdo chtít zapalovat?! To je fakt příšerné, jsem hrozně naštvaný.“

„Já jsem z toho úplně hotová, pamatuju si, když tu ještě nic nebylo, jak se bazén stavěl a kdy jsme do něj začali chodit, když ho otevřeli,“ zavzpomínala Veronika Schneiderová, která v době, kdy bazén dokončovali, chodila na gymnázium naproti. „Dávali jsme si tam pravidelně smaženku, jako by to bylo včera! Teď se obávám, že máme po bazénu na hodně dlouho, nemyslím si, že by se jim to povedlo opravit. Bych spíš tipovala, že to budou muset zbourat.“

Podle hasičů bude zásah u požáru, který napáchal škody za minimálně 20 milionů korun, bude trvat až do pondělí. Ačkoli střechu ochlazují zvrchu i zespodu, požár se stále šíří její vnitřní skladbou, včetně izolace. Kriminalisté z Českého Krumlova požár vyšetřují jako trestný čin obecného ohrožení, příčinou požáru je totiž patrně nešťastná manipulace s ohněm při likvidaci vosího hnízda.

Požár městského bazénu s vedením Českého Krumlova řešil i jihočeský hejtman Martin Kuba. „Už jsem mluvil i se zástupci města a slíbil jsem, že jim pak pomůžeme situaci řešit,“ řekl během soboty.

VIDEO: Takhle vypadal požár v sobotu po poledni. Teprve se šířil střechou