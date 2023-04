Národní pivovar uzavřel sbírku na podporu diecézní charity. Tradiční dobročinný projekt Budvaru a biskupství oslavil 6. výročí. Výtěžek ze sbírky založené na prodeji Požehnaného ležáku dosáhl rekordní částky 319 456 korun.

Výtěžek ležáku půjde na činnost dobrovolnického centra budějovické charity. | Foto: Archiv Budvaru

Na konci loňského roku se uskutečnil tradiční prodej Požehnaného ležáku Budějovického Budvaru. Speciální várce ležáku, která vycházela z osvědčené receptury, loni požehnal biskup Vlastimil Kročil. Světlý ležák ze speciální várky zdobil vánoční stůl nejednoho nadšeného pivaře a Budvar jeho prodejem podpořil diecézní charitu 319 456 korunami.

„Děkuju každému, kdo zakoupením Požehnaného ležáku podpořil dobrou věc. Velké díky směřuje také ke všem zaměstnancům našeho pivovaru, kteří se na dobrovolném prodeji ležáku podíleli. Podařilo se nám dosáhnout rekordní částky, která putuje tam, kde je to nejvíc třeba,“ uvádí ředitel Budvaru Petr Dvořák.

Ležáku požehnal biskup Vlastimil Kročil. Zdroj: Archiv Budvaru

Diecézní charita České Budějovice využije výtěžek této sbírky na podporu svého dobrovolnického centra. To mělo loni 358 dobrovolníků, kteří pomohli 672 klientům a odpracovali téměř 10 000 hodin. A to bez nároku na honorář. „Vážíme si, že je Budvar naším partnerem a děkujeme všem, kteří si ležák koupili a podpořili klienty charity. Naším posláním je pomáhat lidem, kteří se potýkají s problémy a hendikepy všeho druhu – zdravotními, ale i společenskými nebo finančními. Bez dobrovolníků bychom to nezvládli. Dobrovolnické programy otevírají charitní dveře všem lidem dobré vůle," říká Jiří Kohout, ředitel budějovické diecézní charity.