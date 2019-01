České Budějovice - Student Gymnázia Jírovcova v Budějovicích Kryštof Nuc si oblíbil biologii. A v tomto oboru se mu skutečně daří. Před nedávnem zazářil na okresním i krajském kole biologické olympiády, účastní se také týmové soutěže, kde musí tříčlenné hlídky na jednotlivých stanovištích prokázat, že se dobře vyznají v rostlinách i zvířatech.

Kryštof Nuc. | Foto: Deník/Daniela Procházková

Kryštofův tým přitom pravidelně získává dobré umístění. Tento student navíc vyzkoušel chemickou a ekologickou olympiádu a soutěž zaměřenou na včelařství.

Kdy ses začal zajímat o přírodu? Mají k ní vztah i další členové tvojí rodiny?

Oba moji starší bratři se biologii věnují, nejstarší ji teď studuje na vysoké škole. Já chodím ve škole do biologického kroužku, se kterým se často vydáváme na různé výlety. V přírodě trénujeme poznávání květin a zvířat. Do tohoto kroužku chodím vlastně už od čtyř let, takže tam byl začátek mého zájmu.

Chodíš do přírody i sám?

To moc ne, ale kromě školního kroužku navštěvuji i kroužek v budějovickém domě dětí a mládeže. Tady jednou za týden chodíme ven, pokud to dovolí počasí a světlo, a na procházkách poznáváme rostliny a stromy. Trasu pokaždé obměňujeme. Přes zimu se pak v domě dětí a mládeže učíme rostliny z obrázků. Používáme k tomu třeba staré soutěžní testy.

Kromě biologické a ekologické olympiády ses zúčastnil i soutěže o včelařství Zlatá včela. Jak jsi se k ní dostal?

Přes biologický kroužek ve škole. Naše gymnázium na soutěž jezdí už několik let.



Nechtěl bys někdy zkusit sám chovat včely?

Nevím, ale vedoucí našeho kroužku včely chová, takže jí můžeme chodit pomáhat a učit se tak další věci o včelách. Zlaté včely se chci zúčastnit znovu.

Už máš nějaké plány, čím bys chtěl jednou být?

Konkrétní plány zatím nemám, ale napadlo mě, že bych mohl jít buď na medicínu nebo na přírodovědeckou fakultu. Ale to je ještě daleko.

Jaké předměty tě baví?

Biologie a chemie. Docela mě baví i matematika a fyzika.

A co tě naopak nebaví?

Nemám rád výtvarku, protože kreslení mi moc nejde.

Co máš nejraději z přírody?

Rostliny. Dřív mě hodně zajímal hmyz, ale teď v posledních dvou letech mě baví hlavně rostliny. Ty navíc mají jednu velkou výhodu – nemusíte je složitě hledat a nikam vám neutečou.

Jsi spíš teoretik nebo zkoušíš i sám nějaké rostliny pěstovat?

Rostliny mám raději v přírodě. Vyhovuje mi, když je můžu poznávat v prostředí, ve kterém přirozeně rostou.

Kolik poznáš druhů?

Asi nedokážu ani odhadnout. Letos jsem třeba byl na floristickém kurzu, který pořádá česká botanická společnost a kde se vždycky celý týden poznávají rostliny na různých trasách. Tím se i mapuje výskyt vzácných rostlin. Poprvé jsem byl na této akci v roce 2012, to se konala v Prachaticích, loni to bylo v Nové Pace.

Dá se říct, že poznáš většinu květin na louce nebo na školním dvoře?

To určitě ano, snad jen mimo těch okrasných. Na ty moc nejsem, mám raději původní rostliny ve volné přírodě.