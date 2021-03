V rámci připravované rekonstrukce kruhového objezdu na silnici II/105 v Hluboké nad Vltavou informovala policie řidiče jedoucí z Českých Budějovic do Týna nad Vltavou, že od pondělí 29. března nejméně do neděle 8. srpna bude omezen průjezd po této silnici.

Rekonstrukce se bude provádět v různých etapách, kdy lze předpokládat tvoření kolon motorových vozidel v obou směrech, neboť provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením. Zároveň žádáme všechny účastníky silničního provozu, aby dbali zvýšené opatrnosti při průjezdu místem, zvláště pak na objízdné trase opravovaného úseku a vůči stavebníkům v místě. Děkujeme za pochopení," uvedl mluvčí policistů Milan Bajcura.

Úplně uzavřena zůstane pozemní komunikace v ulici Riegrova ve středu 31.března od 6.00 do 18.00 hodin. Důvodem je skládání materiálu na střechu, výstavba bytového domu a umístění jeřábu na komunikaci v úseku mezi ulicemi Otakarova a Lipenská. Ze stejných důvodů zůstane úplně uzavřena sousední ulice Nová, a to 1. dubna od 10.00 do 16.00 a 6. dubna od 7.00 do 16.00 hodin. Na komunikaci bude opět umístěn jeřáb a dojde tam k montáži betonových prefabrikátů a betonování stropu ve vznikající novostavbě dalšího domu.

Částečně uzavřena zůstává od 1. března do 30. června 2021 ulice Dobrovodská na okraji Českých Budějovic, mezi zastávkou MHD Zvonárna a křižovatkou s ulicí U Křížku. Důvodem je přeložka inženýrských sítí kvůli stavbě dálnice. Úsek, kde se chystá omezení, bude na semafory částečně průjezdný. Řidiči ale budou střídavě využívat jen jeden jízdní pruh.

V jihočeské metropoli zároveň pokračuje dopravní omezení v Okružní ulici. Tam aktuálně v úseku od křižovatky s Trocnovskou ulicí směrem k Nemanické po kruhovou křižovatku v Okružní ulici zůstal jeden jízdní pruh, kde je doprava řízena semafory a vozidla projíždějí střídavě. Vjezdy do přilehlých průmyslových areálů jsou zachovány. Práce zde skončí v létě.

Od 1. února už musejí řidiči na Českobudějovicku počítat s uzavírkou hojně využívané silnice mezi Roudným a Plavem. Podle Adama Kolouška z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic ČR se jedná o opravu silnice z důvodu realizace výstavby dálnice D3. Akce by měla skončit do 30. dubna. Úplná uzavírka pošle řidiče na objízdné trasy, které se nabízejí hned tři. Jedna je z Českých Budějovic směrem na Kaplici přes Odbočku u Holkova na Římov a odtud na Plav. Další možností je jízda po Novohradské z Českých Budějovic směrem na Strážkovice a na Komařice. Odtud buď na Heřmaň, Borovnici a Vidov. Třetí variantou je cesta přes Vidov směrem na Borovnici a Heřmaň, Komařice a po odbočce u Římova se dá pokračovat směrem na České Budějovice až k Plavu.

U Českých Budějovic je třeba počítat i s náhradní komunikací mezi Vrátem a Českými Budějovicemi. Smyčka hned vedle uzavřeného úseku nahradila hlavní silnici kvůli stavbě D3 a je nutné počítat s opatrností při průjezdu tímto úsekem.

V Českých Budějovicích musejí řidiči nadále počítat například s omezením v ulici Matice školské v úseku Lidická – Tylova, kde se realizuje rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek. Všechny práce mají skončit 11. 4. 2021.

V Nových Hodějovicích platí úplná uzavírka pozemní komunikace v ulici Pod Drahou mezi křižovatkou s ulicemi Pod Drahou a Za Tratí. Důvodem je realizace stavby dálnice D3 Úsilné – Hodějovice, konkrétně úprava komunikace pro následující vedení objízdné trasy. Termín této uzavírky je od 10. března do 4. dubna 2021.

Týn nad Vltavou

Správa a údržba silnic provádí za úplné uzavírky opravu komunikace II/147 v Týně nad Vltavou (ulice Veselská), od křižovatky se silnicí II/105, až asi 300 metrů za hranice Týna nad Vltavou, od 15. 3. 2021 do přibližně 24. 4. 2021. Celý úsek opravované komunikace bude rozdělen na 2 etapy. První etapa (zhruba tři až čtyři týdny) bude od křižovatky se silnicí II/105 až před druhý vjezd/výjezd z hlineckého sídliště (nad Pizzerií u garáží). Tento druhý vjezd/výjezd u garáží budou moci používat řidiči při opravě 1. etapy. V tuto dobu nebude do sídliště zajíždět jakýkoliv autobus.

Uzavírka se dotkne řady autobusových spojů, objížďkou nebo výstupem a nástupem. Zejména spojů z Týna nad Vltavou do Žimutic a Dolního Bukovska.

Na 1. etapu naváže plynule 2. etapa, která bude pokračovat až cca 300 metrů za Týn nad Vltavou ve směru na Malou Vartu. V této době již bude vjezd/výjezd do hlineckého sídliště blíže k centru města (U Blanice), který využívá autobusová doprava, bez omezení. Při 2. etapě budou všechny autobusové zastávky bez omezení a autobusy budou jezdit podle platných jízdních řádů. Komunikace II/147 bude uzavřena až po předčické rozcestí a řidiči jedoucí do Bečic, Žimutic a dále budou muset jezdit po objízdné trase.

Objízdná trasa povede po komunikaci II/159 ve směru na Březnici, z které se odbočí na Smilovice a dále povede až na smilovické rozcestí, kde objízdná trasa končí a najede se opět na II/147.

V loňském roce prováděla Správa a údržba silnic České Budějovice opravu části komunikace II/159 od obce Neznašov, až k mostu pod Neznašovem ve směru na Týn nad Vltavou. V letošním roce oprava této komunikace pokračuje od 15. 3. 2021 do 24. 4. 2021 za úplné uzavírky, a to od mostu pod Neznašovem, až na začátek Týna nad Vltavou. I tato uzavírka ovlivní autobusovou dopravu.

Trocnov

Úplná uzavírka čeká na řidiče u Trocnova na mostu přes železniční trať Č. Budějovice - Č. Velenice. Od 15.3. do 31.3. úplná uzavírka mostu přes koleje. Objízdné trasy budou pro automobily do 7,5 tuny přes Radostice a Ostrolovský újezd. Následně 1.4. - 13.6. omezení průjezdu stavbou - průjezd bude možný a 14.6 - 15.12. úplná uzavírka mostu přes koleje. Objízdné trasy budou pro automobily do 7,5 tuny přes Radostice a Ostrolovský újezd.

Autobusová doprava má z důvodu uzavření veškerých škol a omezení pohybu mezi okresy od 4. 3. 2021 zaveden ve veřejné linkové (autobusové) a železniční dopravě omezený provoz spojů. V autobusové dopravě je stanoven prázdninový provoz. Na stránkách IDOS.cz budou jízdní řády aktualizovány postupně. Aktuální jízdní řád, týkající se Trocnova: linky 340020_210304_455144 (jikord.cz), další informace na Aktuální veřejná doprava | Jikord.cz.

České dráhy mají výlukový jízdní řád platný 22. – 25.3. 2021 vždy od 7:20 hod do 15:40 hod a výlukový jízdní řád platný od 25.3.-8.11.2021 (stavba mostu) na svém webu.