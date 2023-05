Tisíce běžců půlmaratonu se vydají na trať v Českých Budějovicích v sobotu 3. června 2023. Pro značnou část jihočeské metropole bude sportovní svátek znamenat uzavírky. Na náměstí omezí dopravu už v pátek.

Vítěz českobudějovického půlmaratonu 2022 Vít Pavlišta. | Foto: Deník/ Redakce

Sportovní událost přivede do ulic Budějovic tisíce běžců, jejichž bezpečný pohyb nebo občerstvení budou zajišťovat i početní dobrovolníci. Vedle běžců, pro které je tento sport především rekreační nebo výkonnostní záležitostí, se pravidelně v Budějovicích objevují i jména české běžecké špičky a v minulosti to byli i závodníci evropské i světové úrovně.

Akce si ale zároveň vyžádá velká dopravní omezení. Běžci se vydají na trať v sobotu 3. června 2023. Opět to bude znamenat úplnou uzavírku náměstí Přemysla Otakara II. po většinu dne; omezení tu začnou už v pátek. Uzavřeny budou i části ulic Na Sadech, Rudolfovská, Nádražní nebo Pražská od podvečera do 22. nebo 24. hodiny. Je nutné předem počítat s tím, že některé bloky domů budou po nějakou dobu při běhu bez spojení s ostatním městem.

Audi, BMW nebo forda můžete mít za pár korun. Akorát klíče k nim nedostanete

Také cestujících MHD se v sobotu 3. června dotkne výluka. V čase od 17.30 hodin do 22.30 hodin bude platit pro všechny linky, které projíždějí ulicí Na Sadech od Mariánského náměstí po Rudolfovskou třídu nebo Pražskou třídou od Nádražní po Mariánské náměstí. Kvůli omezením na náměstí budou po celý den zrušeny zastávky na náměstí Přemysla Otakara II. nebo v ulici Karla IV. V souvislosti s pořádáním Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice budou od 17.30 do 22.30 hodin dočasně zrušeny následující konkrétní zastávky: Areál VŠTE, Blahoslavova, Čéčova, Družba – IGY, Husova kolonie, Jeronýmova, Jírovcova, Karla IV. (po celý den), Mariánské náměstí, Metropol (pouze směr Lidická, již od 16:00), Náměstí Přemysla Otakara II. (po celý den), Okružní – točna, Palackého náměstí, Piaristická (po celý den), Poliklinika Sever, Pražské sídliště, Průběžná, Senovážné náměstí – pošta, Skuherského, Strakonická – obchodní zóna (pro linky 5, 6, 9), U Soudu (pouze směr Mánesova, již od 16:00), U Trojice, U Zelené ratolesti, U Zimního stadionu (již od 16:00), Voříškův Dvůr (pouze pro linky 5, 9), Žerotínova. Cestující by proto měli věnovat pozornost informacím, které najdou na jednotlivých zastávkách MHD.

Pro motoristy pak bude jako obvykle platit úplná uzavírka včetně zákazu zastavení (parkování) po celé trase závodu od 17:30 do 22:30 (v trase rodinného běhu již od 16:00). Trasu vyznačenou v mapě najdete v obrazové fotogalerii u článku. Níže uvedené časy jsou orientační, pořadatel ale přislíbil, že vyvine maximální snahu o dodržení níže uvedených časů.

Uzavřeny budou: Biskupská 16:00 – 21:00; Husova (v úseku Česká až Dlouhý most) 17:30 – 21:00; F. A. Gerstnera (v úseku U Zimního stadionu – Zátkovo nábřeží) 16:00 – 21:00; Generála Píky 17:30 – 22:30 (vjezd / výjezd z / do obchodních center umožněn po celou dobu závodu); Jiráskovo nábř. 17:30 – 20:00; Karla IV. 16:00 – 22:30; Krajinská 16:00 – 22:30; Lidická třída (v úseku Mánesova – Žižkova třída) 16:00 – 21:00 (mimo vozidla BUS - veřejná doprava); Na Sadech (v úseku Mariánské nám. až Rudolfovská) 17:30 – 22:30; Nádražní (v úseku Rudolfovská – Generála Píky) 17:30 – 22:30, Nám. Přemysla Otakara II. 10:00 – 24:00 (dne 3. 6. 2023 od 18:00 bude uzavřena jižní část náměstí z důvodu přípravných prací); Čéčova (v úseku Pražská tř. až Průběžná) 17:30 – 20:00; Průběžná (v úseku Čéčova až Plzeňská) 17:30 – 20:00; Plzeňská (v úseku Jiráskovo nábřeží – Průběžná, kruhový objezd) 17:30 – 20:00; Pražská tř. (v úseku Mariánské nám. – Strakonická) 17:30 – 22:30; Rudolfovská třída (v úseku Na Sadech – Nádražní) 17:30 – 22:30; Sokolský ostrov 17:30 – 21:00 (výjezd bez omezení od plaveckého bazénu); Pekárenská (v úseku Nádražní – J. Plachty 17:30 – 22:30); U Zimního stadionu 16:00 – 21:00; Vodní (v úseku Generála Píky – Rudolfovská) 17:30 – 22:00; Žižkova třída (Karla IV. po Senovážné náměstí) 16:00 – 22:30.

Loňský borec

Loni na počátku června potvrdil na jihu Čech roli vysokého favorita 37letý Vít Pavlišta z Liberce. Suverénně vyhrál časem 1:08:18 desátý ročník budějovického Mattoni půlmaratonu. Severočech jako hlavní favorit závodu na nic nečekal a hned od začátku svým soupeřům utekl. „Snažil jsem se o to, ale zase tak snadné to nebylo. Jak byla silnice namoklá po dešti a předtím vyprahlá, docela to prokluzovalo. Cítil jsem se dobře, ale nohy už potom moc neposlouchaly. Byl to přece jen trochu jiný pohyb, na který nejsem zvyklý,“ připustil Vít Pavlišta po svém vítězství.