Představitelé kraje jim touto cestou alespoň symbolicky poděkovali za pracovní nasazení v době koronavirové pandemie. Výstava nazvaná Malevič-Rodčenko-Kandinskij a ruská avantgarda byla slavnostně zahájena v pátek 30. dubna v Hluboké nad Vltavou v prostorách Alšovy jihočeské galerie (AJG), jejíž zřizovatelem je právě Jihočeský kraj.

Pozvánku dostalo zhruba třicet sestřiček a lékařů, které nominovaly jednotlivé nemocnice. „Navíc jsme se s galerií dohodli, že po dobu konání výstavy na ni budou mít vstup zdarma sestřičky a lékaři z celé České republiky, kteří se prokážou, že jsou zaměstnanci nemocnic. Také to považuji za jistý způsob poděkování za jejich práci,“ doplnil hejtman.

Náměstek hejtmana pro kulturu Pavel Hroch předpokládá, že veřejnost, vzhledem k současným protiepidemickým opatřením, by na výstavu mohla zavítat od pondělí 10. května, kdy mají být otevřeny i ostatní galerie či muzea. „Zároveň ale ještě jednáme s hlavní hygieničkou a Ministerstvem zdravotnictví o udělení výjimky, abychom mohli expozici mimořádně otevřít již od pondělí 3. května,“ nastínil Hroch s tím, že výstava potrvá do neděle 1. srpna letošního roku.

Instalace výstavy ruské avantgardy:

Ředitel AJG Aleš Seifert pak sdělil, že Alšova jihočeská galerie se uspořádáním této výstavy dostává do prestižního klubu institucí, jako jsou Metropolitan Museum of Art v New Yorku, Guggenheim Museum v New Yorku, Tate Gallery v Londýně či Stedelijk Museum v Amsterdamu. „Díla ruské avantgardy v tak velkém rozsahu a kvalitě jsou v České republice představena poprvé. Třicet šest obrazů zapůjčilo Alšově jihočeské galerii Muzeum umění v Jekatěrinburgu po více než tříletých vyjednáváních. Loni bylo navíc nutné konání výstavy kvůli koronavirové pandemii odložit,“ připomněl.

Sbírka ruských avantgardistů se v Evropě jako celek zatím objevila jen jednou. A to před pěti lety v Budapešti. Poté, co se 1. srpna za její expozicí zavřou brány Alšovy jihočeské galerie v Hluboké, se přesune zpět do Ruska a závěrem roku poputuje zřejmě do Soulu.