Studentů, kteří už jsou starší než 18 let a studují vybrané obory, například budoucích sester nebo lékařů, by se mohla dotknout nařízená práce v přetíženém zdravotnictví. Platí to i pro Jihočechy.

Podle Karla Štixe, ředitele Středí zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické České Budějovice by se povinnost mohla dotknout studentů střední školy i "vošky". "Měli jsme debatu na toto téma s panem ministrem," zmínil Karel Štix, který je zároveň předsedou asociace zdravotnických škol (středních a vyšších odborných). "Týká se to studentů nad 18 let. To znamená třetích a čtvrtých ročníků středních škol a prvních a druhých ročníků vyšších odborných škol," uvedl Karel Štix pro Deník v pondělí 8. března 2021 a dodal, že nařízení se nemá týkat posledních ročníků studentů VOŠ a VŠ, kteří se připravují na závěrečné zkoušky. Podle potřeby by se, ale mohlo týkat maturantů na středních školách.

"Nastoupili by dobrovolně na dohodu o pracovní činnosti," zmínil k technické stránce věci Karel Štix a připojil, že pokud by to situace vyžadovala, mohou být zmínění studenti povoláni hejtmanem. "Seznamy pro hejtmanství už připravujeme, máme za povinnost poslat je dnes," dodal Karel Štix v pondělním dopoledni za českobudějovickou zdravotnickou školu v Husově třídě.

Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby ale případné povinné povolání studentů v rámci výpomoci do nemocnic není aktuální. "V tuto chvíli nepovoláváme žádné studenty na pracovní příkaz. V jihočeských nemocnicích personální situaci monitorujeme a analyzujeme," uvedl Martin Kuba a doplnil, že se kraj snaží jít cestou dobrovolné výpomoci.