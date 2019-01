České Budějovice – Stovky majitelů garáží v českobudějovické Nádražní ulici se roky strachují při každém přívalovém dešti, jestli nebude jejich plechové miláčky ohrožovat velká voda. Téměř s železnou pravidelností se totiž v minulých letech vylévala v těchto místech z břehů Dobrovodská stoka.

Potůček, který je v létě téměř vyschlý, se za větších dešťů pravidelně mění v malou řeku. | Foto: Edwin Otta

Při povodni přitom podle místních, například podle Františka Růžičky z českobudějovického Pražského předměstí, představoval velký problém mostek v Pražské třídě. Byl příliš nízký a omezoval průtok. Teď by měla začít rekonstrukce mostku, investorem je Ředitelství silnic a dálnic české republiky (ŘSD). Podle tiskové mluvčí ŘSD Niny Ledvinové vyjde akce na 33,6 milionu korun bez DPH. Řidiče však čeká půlroční uzavírka.



Náročnější cestu budou mít od druhé poloviny června všichni řidiči, kteří obvykle vjíždějí do Českých Budějovic Pražskou třídou. Těsně před křižovatkou s Nádražní ulicí totiž Pražskou uzavřou opravy mostku přes Dobrovodskou stoku. Akce, který zvýší kapacitu mostku pro případ povodní, pošle na půl roku řidiče na objížďku, která povede po trase Okružní – Generála Píky – Nádražní.



Podle Niny Ledvinové, tiskové mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR, už bylo na akci vydáno stavební povolení a vybrána je i firma, která bude mostek rekonstruovat. Začít by se mělo ve druhé polovině června. Záviset to bude na rychlosti, s jakou zhotovitel, firma Silnice Group, vyřídí potřebné doklady.



Uzavírka zásadně ovlivní dopravu v této části Českých Budějovic do konce roku. Zprovoznění rekonstruovaného mostku se podle Niny Ledvinové očekává v listopadu a úplné dokončení prací v prosinci letošního roku.

"Výška mostu se nemění. Pro zvětšení průtočného profilu mostu a snížení vzdutí hladiny před mostem při průchodu velkých vod bude stávající nosná konstrukce odstraněna a doplněna o nové dva inundační otvory za rubem stávajících opěr," popsala hlavní změnu Nina Ledvinová.



Za rekonstrukci mostku, která bude zčásti vlastně stavbou nového, má ŘSD zaplatit 33,6 milionu korun bez DPH. Také na opačném konci města měly v červnu začít práce na důležité komunikaci. V Lidické třídě chystají České Budějovice rekonstrukci vodovodu a potom Jihočeský kraj opravu vozovky. Práce ale musejí podle náměstka primátora Petra Holického počkat, až bude hotova oprava silnice I/3 v Plané u Českých Budějovic. Tam začala akce tento týden a potrvá do konce června a pro velkou část řidičů se stala Lidická náhradní trasou do města. „Dokud je omezení u Plané, na Lidické nelze zahájit práce,“ vysvětluje Petr Holický.



V Pražské třídě, až začnou stavební práce, bude průjezd umožněn pouze autobusům, policii a záchrance.