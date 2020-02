Jako nespravedlnost vidí Lenka a Rudolf Střítečtí, jednatelé firmy Art4Promotion, kteráv krajském města realizuje advent, že rada města odsouhlasila, aby dodatečně uhradili 300 tisíc za parkovací místa na náměstí v době Budějovického adventu. Ta jsou vyhrazena každoročně pro organizaci. „Místa nejsou pouze pro účel parkování,“ vysvětluje Lenka Střítecká. Tato místa kolem náměstí jsou totiž potřeba k nezbytnému zajištění trhů. „Abychom zabezpečili chod, mohli odvážet odpady, zaparkovali umělci, je tam technika,“ doplňuje jednatel.

Čára přes rozpočet

Pro Art4Promotion je 300 tisíc čára přes rozpočet. Od města dostávají dotaci dva miliony, která nepokryje ani náklady na oblíbené ledové kluziště a činí zhruba pětinu skutečných nákladů na adventní trhy na náměstí. Zbylé peníze na trhy a program mají Art4Promotion od stánkařů a reklamních partnerů. Kdyby s částkou předem počítali, museli by „někde ubrat.“ „Děláme nad rámec smlouvy, aby se akce líbila a byla úspěšná,“ říkají.

Firmě zajišťující již tři roky Českobudějovický advent požadavek na uhrazení této částky přišel poprvé. Má dojem, že prominutí tohoto poplatku je jen formalita a žádná jiná akce ho platit nemusela. Proto i Art4Promotion počítali s jeho odpuštěním. „Dle našeho právního rozboru nám navíc účtují tyto poplatky neoprávněně v přímém rozporu se smlouvou,“ uvádí Rudolf Střítecký s tím, že se necítí povinován částku, kterou ani nemá, uhradit. V dohodě o trzích se o ní totiž prý ani nepíše. Jde podle něj o dlouhodobé osobní nesympatie s náměstkem primátora pro kulturu Jurajem Thomou, které si tímto vysvětlují a nyní prý vygradovaly. "Vše vyvrcholilo tímto naúčtováním,“ myslí si jednatelé firmy.

Osobní nevraživost Juraj Thoma však odmítá. "To rozhodně popírám," říká. Částku prý totiž nepožaduje on, ale Dopravní podnik. Neudělení výjimky odsouhlasila navíc rada města. Z 10 přítomných hlasovalo pro pět radních, jeden byl proti, čtyři se zdrželi. Jeden člověk nebyl přítomen. „Rada rozhoduje o žádostech o prominutí jednotlivě, opírá se o diskuzi,“ říká Juraj Thoma a pokračuje: „Město není povinno schválit výjimku.“ S rozhodnutím rady nesouhlasí např. opoziční zastupitel Martin Kuba, podle něhož je částka vymáhána neočekávaně. „A ještě za něco, co je pomyslná hodnota, vždyť město tam nemělo protivýdaj,“ myslí si.

Firma podle Juraje Thomy za parkování zaplatit musí. To zase odmítají realizátoři trhů. „Finální varianta je dát to k soudu. Soudit se s městem ale nechceme,“ doufají ještě Art4Promotion v nápravu. V krajním případě mohou být podle nich vánoční trhy , které mají úspěch v celostátních anketách a pozvedávají návštěvnost Českých Budějovic, ohroženy. „Mám pocit, že je na nás činěn takový nátlak, abychom se na trhy vykašlali,“ uvažuje Rudolf Střítecký. Firma totiž vnímá, že často dělala městu ústupky na úkor finančních ztrát a zvýšení nákladů. Před nedávnem také s radnicí Art4Promotion projednávali cenu za rozvaděč, která se zvýšila na úkor dohody. Tomu byla již učiněna náprava.

„Nevnímám trhy jako propagaci naší, ale města, proto to nechápu,“ dodává Rudolf Střítecký.