Ve středu 1. září 2021 začal další školní rok ovlivněný koronavirem. Přesto se děti, zejména prvňáčci, do lavic těšily, i když "starší ročníky" už někdy byly zdrženlivější a litovaly konce prázdnin.

Do Církevní základní školy Rudolfovská v Českých Budějovicích mezi dalšími prvňáčky mířila i Lucie Bigasová, s níž se šla na školu podívat také mladší sestra Viktorie. Lucie se těší třeba na matematiku, protože už nyní umí napočítat do dvou set. "Když mi bylo čtyři nebo pět, tak jsem se učila počítat sama. Prvně do deseti, pak do dvaceti, do třiceti," řekla ještě před školou Lucie s tím, že se těší také na malování. Zápis byl sice přes internet, ale přesto věděla budoucí žákyně, s kým bude v lavici. Ze školky s ní přišli i dva kamarádi. "Kačenka a Augustin. S Kačenkou budu sedět," uvedla Lucie a připojila, že ve škole už se byla podívat dřív na hudebce. Vybral si už i nástroj, na který se chce učit hrát. Bude to kytara. Malá slečna se také umí podepsat tiskacími písmeny a jako správný prvňáček už před začátkem školy měla aktovku, kterou jí koupila maminka. Sestře je Lucie dobrým vzorem, protože i Viktorka řekla, že se do školy těší. Čeká ji to ovšem až za dva roky.

První školní den byl samozřejmě kratší, ale někteří žáci si dobrovolně přivstali. Hodně časně například vstávali ti, kteří si chtěli obsadit "lepší" místa v lavicích na Gymnáziu Jana Valeriána Jirsíka v Českých Budějovicích. I když se budova otevírala až v půl osmé, už za tmy postával před vraty na chodníku hlouček nedočkavých mládežníků, a zajímavé bylo, že ne vždy se jednalo o jedničkáře.

S prvními hodinami ve škole byl V ZŠ Nerudova na pracovišti v Čéčově ulici spokojen Tomáš Antoň. Ve škole to podle něj bylo dobré, vyzkoušel si hned 1. září i jídelnu.

Na většinu dětí čekalo i testování na koronavirus, pokud nepřinesly různá potvrzení o bezinfekčnosti, nebo pokud se nejednalo o prvňáčky, u nichž si mohly školy určit na testování i jiný termín. Kdo se testovat nechtěl nechat, ten bude muset mít stále roušku.

Řada dětí se mohla za odměnu za první školní den těšit na něco dobrého navíc, buď vyrazily s rodiči nebo i samy, do cukráren, rychlých občerstvení či jen na zmrzlinu.

Novou základní školu 1. září otevřeli na českobudějovické Vysoké škole technické a ekonomické. Zatímco akademický rok na VŠTE zahájí až 20. září, s předstihem na ní začal nový školní rok pro 64 děti ze Základní školy a mateřské školy VŠTE. Základní školu pro 1. – 5. ročník zde přitom otevřeli poprvé a s osmi prvňáčky je zřejmě dočasně nejmenší v kraji.

„Je to zhruba polovina kapacity patnácti dětí, kterou nám ministerstvo školství pro první ročník akreditovalo. Jde vesměs o absolventy naší mateřinky a věřím, že premiérový rok na základce pro ně bude stejně inspirující. Velmi se na něj těšíme,“ říká rektor VŠTE Vojtěch Stehel, který školní rok zahajoval.

Základní škola získala zázemí v prvním podlaží jedné z budov kampusu, které prošlo rekonstrukcí, včetně nákupu nového vybavení, za zhruba milion korun. Postupně zde bude všech pět ročníků prvního stupně. V kampusu budou žáci využívat také zázemí pro stravování, družinu, kroužky, knihovnu, sport nebo přírodní zahradu. „Do budoucna plánujeme i vybudování novostavby základní a mateřské školy. V současné době řešíme projektový záměr, jenž bude v souladu s celkovým konceptem strategie vzdělávání na VŠTE,“ uvedl rektor.

Podle Jaromíra Vrbky, jednatele společnosti Základní škola a mateřská škola VŠTE, je velkou motivací poskytnout dětem ze zdejší mateřské školy možnost pokračovat ve známém prostředí i na základním stupni a nabídnout jim úzké propojení s technikou a digitálními technologiemi. „Naše zkušenosti s provozem mateřské školy, otevřené už v září 2014, jsou velmi dobré. Nyní chceme jít dál a v rámci schváleného vzdělávacího programu dát prostor inovativním pedagogickým směrům a metodám,“ říká Jaromír Vrbka.

Půjde například o rozvoj vlastního názoru a kritického myšlení, práci s chybou či individuální tempo výuky. Vzdělávací program zahrnuje i projektovou výuku napříč předměty, badatelské projekty nebo výuku angličtiny zařazenou do všech předmětů. Škola nabízí žákům také logopedickou péči, fyzioterapii a řadu zájmových kroužků.

Pravidelně každý rok vítají děti, které poprvé usedají do školních lavic, představitelé města. Ve středu 1. září 2021 po osmé hodině ranní se do Základní školy Emy Destinnové vypravil primátor Jiří Svoboda, aby pozdravil padesát šest prvňáčků a popřál jim i rodičům hodně úspěchů. Tato škola na sídlišti začala znovu fungovat v roce 2016 a postupně prochází kompletními stavebním úpravami. V prvním roce po otevření tam chodilo celkem jen 56 dětí, dnes už je jich 430 ve 23 třídách. Náměstek primátora Viktor Vojtko zamířil první školní den do ZŠ Bezdrevská, kam nastupuje 104 prvňáčků.