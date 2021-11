Desítky lidí v pondělí 1. listopadu 2021 hned od otevření čekaly u zákaznického centra E.ON v Českých Budějovicích. Většinou to byli klienti Bohemia Energy, která náhle ukončila činnost, aby uzavřeli nové smlouvy. Ze dvou důvodů, jednak za zkrachovalou firmu ze zákona na půl roku přebírá v regionu společnost E.ON povinnost dodávky energií (v režimu dodavatel poslední instance - DPI) a jednak musejí hledat nového dlouhodobého dodavatele.

"V současné době se před našimi zákaznickými centry opravdu tvoří fronty a čekací doba pro klienty je delší a to i přesto, že děláme vše, co je v našich silách, abychom klienty dokázali co nejrychleji obsloužit. Evidujeme desetinásobné počty požadavků na call centrech, než je běžné, zákaznické centrum pak obslouží trojnásobné množství lidí než v běžných dnech. Call centra i poradenská centra jsme posilovali. Nejen co se týče počtu obsluhy, ale i otevíracích hodin. Lidem se čas, který tam tráví, snažíme zpříjemnit například tím, že tam mohou dostat kávu nebo drobné občerstvení," uvedl za E.ON tiskový mluvčí Roman Šperňák.

V režimu DPI se postaral E.ON zhruba o 200 tisíc zákazníků končících dodavatelů. "Z režimu DPI přechází na náš běžný produkt tisíce klientů a očekáváme, že toto číslo bude růst ještě rychleji i díky možnosti sjednat si novou smlouvu online přímo na našem webu. Pro klienty tak tahle cesta znamená výrazný benefit a úsporu času," doplnil Roman Šperňák.

Firma nabízí přímou adresu webových stránek. "Stránku www.eon.cz/dpi jsme vytvořili speciálně pro klienty v režimu DPI, aby se v současné situace mohli lépe zorientovat. Zákazníci se zde dozví všechno podstatné, co potřebují vědět o režimu dodavatele poslední instance i o tom, jak se z něho dostat zpátky do běžného režimu. A nově si tu mohou i uzavřít smlouvu online. Vyhnou se tak frontám u zákaznických center a volání na extrémně přetíženou zákaznickou linku. Je také důležité, aby zákazníkům, kteří si nevěří v práci s počítačem nebo pro ně může být sjednání elektronického kontraktu obtížné, pomohli rodinní příslušníci nebo známí, kteří to zvládnout. Opravdu se v aktuální situaci jedná o nejrychlejší způsob, jak novou smlouvu uzavřít a odejít z režimu DPI," připojil Roman Šperňák.

Všem zákazníkům v DPI už firma poslala první dopis, kde je informuje, že se pro ně stala dodavatelem poslední instance a co to pro ně znamená. Vzhledem k tomu, že ne na všechny zákazníky dostala společnost úplné a aktualizované kontaktní údaje, počítá s tím, že několik tisíc dopisů se vrátí jako nedoručitelných. "Proto bychom chtěli všechny zákazníky, kteří dosud dopis nedostali a pro které jsme dodavatelem poslední instance (distribuční území EG.D, dříve E.ON Distribuce), požádat, aby se nám ozvali přes webové stránky www.eon.cz/dpi a dali nám vědět své aktuálně platné kontaktní údaje. Můžou se zde rovnou podívat na modelové příklady cen pro DPI režim, porovnat je s akvizičním ceníkem a případně rovnou i uzavřít smlouvu online (viz výše). Akviziční nabídka zákazníkům v DPI přijde také poštou, aktuálně je na cestě zhruba 65 000 dopisů s touto nabídkou," uvedl Roman Šperňák.

Odborníci upozorňují, že je určitě důležité zbytečně neotálet a přejít na standardní produkt, který je výhodnější, protože klient má rozložené zálohy do jednoho roku a stabilní ceny na zafixované období. "Na druhou stranu rozhodně doporučujeme, aby zákazníci výběr nového dodavatele neuspěchali a vybrali si ho dobře a s rozvahou. Určitě počkejte i na nabídku stabilního dodavatele a tu si porovnejte s nabídkou konkurence. Chtěli bychom zároveň klienty varovat, ať jsou obezřetní a nesednou na lep energošmejdům, kteří se snaží nynější situace využít," upozorňuje Roman Šperňák