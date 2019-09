„Je to číslo, které se v historii otáčivého hlediště nikdy neobjevilo,“ shrnuje. Zřejmě také proto, že kromě prodejního portálu CBsystem, divadlo prodává lístky také přes Ticketportal.

Kolem točny se v létě hrálo 96 krát. Pro nepřízeň počasí byla zrušena pouze dvě před᠆stavení. Tentokrát vůbec poprvé mohli vidět návštěvníci úplně všechna uvedení s anglickými či německými titulky prostřednictvím vlastních zařízení se systémem Android nebo na zapůjčených tabletech.

Vstupenky na příští léto se začnou prodávat od 1. října. Vybírat můžete z osmi her, z nichž dvě budou uvedeny vůbec poprvé. Činoherní novinky Da Vinci o slavném umělci a vynálezci se ujme Petr Zelenka. Malé divadlo (MD) pro premiéru, kterou bude režírovat Petr Forman, má podle ředitele MD Petra Haška zatím jen pracovní název. „Bude to kouzelná inscenace o létání,“ láká Petr Hašek. Na fantasy představení se prý už nyní pracuje. „Bude to technicky náročné,“ vysvětluje. Obě novinky se podle ředitele vrhnou do světa digitálních projekcí. „Za poslední léta se ukazuje, že zahrada jako prostor skýtá možnosti, abychom s digitálními projekcemi začali a využívali je ,“ vysvětluje Lukáš Průdek.

Budou hrát za rok na otáčku

Da Vinci 3. 6. – 20. 6. a 11. 8. – 22. 8.,

Ztracený svět 23. 6. – 19. 7.,

Pes baskervillský 24. 6. – 5. 7.,

Divotvorný hrnec 8. 7. – 19. 7.,

Šípková Růženka 21. 7. – 25. 7.,

Turandot 29. 7. – 2. 8.,

Příhody lišky Bystroušky 6. 8. až 9. 8.,

nová inscenace MD a bratří Formanů – 28. 8. – 13. 9.