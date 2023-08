Do Mercury se od čtvrtka 24. srpna vrací předprodejní kancelář budějovického dopravního podniku města. V nových prostorách přístupných zvenku budovy obchodního centra opět nabídne služby zákazníkům, kteří upřednostňují osobní návštěvu.

Zákazníkům bude k dispozici pro zřízení tištěných časových předplatních jízdenek a nákup jednotlivých tištěných jízdenek na MHD. Ty je možné pořídit také elektronicky. Předplatní i jednotlivé jízdenky zprostředkovává spolu s dalšími funkcemi aplikace DPMCB, jednotlivé jízdenky lze nejsnáze zakoupit přímo ve vozech MHD bezkontaktní platební kartou.

Kontaktní místo bude znovu sloužit také pro osobní správu dlouhodobých parkovacích oprávnění. I tu mohou klienti provádět online na stránkách www.parkovanicb.cz. V nové předprodejní kanceláři DPMCB budou opět k zakoupení i jízdenky pro Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje.