6) Modernizace dětského hřiště na rohu ulic Fr. Šrámka a Lipenská

Cílem projektu je modernizace stávajícího dětského hřiště v ul. Fr. Šrámka/Lipenská a vytvoření tak herního a odpočinkového místa pro děti a jejich rodiče.

V lokalitě Pražského předměstí není v současné době dostupné žádné dětské hřiště kromě hřiště na rohu ul. Fr. Šrámka/Lipenská, které je relativně zanedbané. V místě se aktuálně nachází dvě malé prolézačky, houpačka a dvě lavičky. Místo by si zasloužilo více herních prvků a pískoviště. Podél oplocení by se nabízela instalace vzdělávacích prvků/tabulí. Instalace vstupní branky by napomohla zvýšení bezpečnosti pohybu dětí na hřišti a jejich znemožnění vstupu do blízké komunikace a zejména by se omezil vstup domácích mazlíčků jejichž exkrementy často zdobí vstup na hřiště. V současné době je hřiště ze dvou stran oplocené pletivem z něhož jedna strana je přetažená zelenou fólií kvůli zastínění kontejnerových stání. Hřiště by se mohlo stát skvělým odpočinkovým a herním místem pro místní děti a jejich rodiče.

Veřejný prospěch

V lokalitě Pražského předměstí žije stále více mladých rodin s malými dětmi a vytvoření nového, moderního dětského hřiště by jistě uvítali pro trávení volného času v blízkosti svých domovů.

6) Modernizace dětského hřiště na rohu ulic Fr. Šrámka a Lipenská, rozpočet 530 tisíc korun. Autorem projektu je Jan Hoffmann, cílem je modernizace a vytvoření herního a odpočinkového místa pro rodiče a děti.Zdroj: Archiv probudejce.cz