Představujeme prvňáčky: 1. A ze ZŠ a MŠ Lišov

České Budějovice – V naší rubrice, v níž každý týden společně s prvňáčky z Českobudějovicka usedáme do školních lavic, tentokrát zavítáme do Základní školy a Mateřské školy v Lišově, a to konkrétně do 1. A. Třídní učitelka Iveta Špačková své žáčky jenom chválí.

Žáci 1. A ze ZŠ a MŠ Lišov. | Foto: Deník/Jana Klomfarová

„Možná to někoho překvapí, ale mimo čtení a psaní je hodně baví také matematika," prozrazuje Iveta Špačková. „Oficiálně umí děti sčítat a odčítat do šesti, ale spousta z nich už zná také mnohem vyšší číslice," vysvětluje třídní učitelka.



Nejen matematika, ale i další předměty baví malé školáky z lišovské 1. A. Oblíbené jsou například i hodiny strávené ve školní tělocvičně. „Jsou to hodně živé děti, takže v naší třídě se vždy všichni těší na tělocvik," směje se Iveta Špačková.



Ani v této školní třídě nechybí krásná výzdoba. Na některých nástěnkách visí obrázky i povídání k zimním měsícům. Jinde jsou zase vystavení vystříhaní a nalepení ježci, kteří se před nedávnem ukládali k zimnímu spánku. Na fotce jsou v horní řadě zleva: David Špaček, Václav Šíma, Radek Formánek, Václav Franěk, Pavel Strnad, Miroslav Hejný a Matěj Janeček. Prostřední řada zleva: Linda Kaliánková, Anežka Peigerová, Tomáš Hrbek, Eliška Brožová, Veronika Kovaříková a Pavel Beneda. Spodní řada zleva: Tereza Baňová, Tereza Kotrčová, Nela Marečková, Barbora Sarauerová, Amálie Klásková, Magdalena Kumnácká a Martina Kloubcová.

Autor: Jana Klomfarová