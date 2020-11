Lidé se tu sešli u stánků s punčem a nejen, že stáli často ve frontě bez roušky, ale zůstávali v hloučcích i při popíjení. Například podloubí u kavány Essence bylo po sedmé hodině zaplněné lidmi. Prodej předvánočního punče ze stánku nebo z okénka je legální. Vypít si ho ale musí zákazníci až doma. To se týká alkoholického punče v době nouzového stavu. "Už jsme docela unavení z toho, že se nemůžeme vídat. Dát si punč na náměstí a chvíli postát s přáteli je fajn. Člověk má pocit, že je svět zase v normálu. Už je to dlouhé. Jasně, že se covidu bojím, ale ne tak moc, abych chtěla, aby se život zastavil úplně," řekla, čtyřicátnice, která si nepřála být jmenovaná.

"Hloučky na náměstí pravidelně kontrolujeme. Prodej je v pořádku, ale shromažďování a popíjení v hloučcích samozřejmě už ne. Zatím jsme to řešili převážně domluvou. Ale lidé by měli zvážit i to, že jim může hrozit pokuta do 10 000 korun. Nouzový stav je náročný, ale jeho porušováním a šířením Covidu-19 si ho ještě prodloužíme," řekl v pátek večer Ladislav Šalena z českobudějovické Městské policie.