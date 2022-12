Jihočeši si vytvářejí zásoby potravin na vánoční svátky. „Každý rok si říkám, že nakoupím dřív, abychom nemuseli do toho předvánočního mumraje vyrazit, ale zase jsme to neudělali. Chlap trpí a já jsem z pošťuchování košíkem ve frontě už otrávená. Snad máme všechno a znovu sem nemusíme. Je to katastrofa, stejně jako každý rok,“ popisuje třiačtyřicetiletá Jana z Volyně. Před odjezdem na vánoční nákup do Českých Budějovic si plánovala, že dopoledne bude ještě v obchodě s potravinami klid, ona si nakoupí a pak se s manželem podívají na adventně vyzdobené českobudějovické náměstí. „Po tomhle zážitku se mi tam ani nechce. Veškerá vánoční nálada mě přešla, stejně jako chuť na punč a nějakou dobrotu. Raději pojedeme domů,“ změnila plány.

Jiří s manželkou Miladou z Českých Budějovic hledali místo na zaparkovaní asi dvacet minut. „My s tím ale počítali, že bude blázinec, vždyť je to poslední víkend před svátky. Přežijeme, děti máme u babičky, tak nemusíme chvátat,“ smáli se při vstupu do obchodního centra. Také oni vyrazili hlavně pro zásoby potravin. „Vánoční dárky máme nakoupené. Z devadesáti procent jsme hledali a objednávali na internetu. Stromek čeká na balkoně. Už jen kapra, a toho koupíme na poslední chvíli,“ doplnila paní Milada.

Počty zákazníků předčily také všechna očekávání vedení českobudějovického nákupního IGY centra. Jeho marketingová manažerka Šárka Gramanová uvedla, že podobný nápor lidí v centru nepamatují, množství zákazníků trhalo rekordy. „Nakupujících bylo mnohem více než v letech před covidem. Nic podobného nepamatujeme,“ zhodnotila s tím, že poprvé bylo nutné uzavřít parkoviště už v deset hodin ráno, jeho zavírání pak následovalo v pravidelných intervalech celý den. „Největší fronty se tvořily v hračkářství, knihkupectví a parfumeriích. Obrovský zájem je také o poukázky do saunového světa,“ popsala s dovětkem, že páteční sněžení spousty lidí odradilo od večerních nákupů. "Vynahradili si to v sobotu a k tomu ještě premiérový víkend s novým Avatarem.“