První vizualizaci národní sportovní haly, jejíž náklady se odhadují na 1,3 miliardy korun a vzniknout má do roku 2028, představili v Budějovicích jihočeský hejtman Martin Kuba a premiér Petr Fiala. Premiér také zavítal na kontrolní den na stavbě dálnice D3, k návštěvě si zástupci vlády, kraje i ŘSD vybrali jediný jihočeský silniční tunel Pohůrka.

V Českých Budějovicích vznikne národní hala pro míčové sporty. Bude v areálu výstaviště, vzniknou i parkovací domy a kongresový hotel. Odhad nákladů je 1,3 miliardy korun. Hala by měla být hotová začátkem roku 2028, řekli dnes novinářům v Českých Budějovicích premiér Petr Fiala a jihočeský hejtman Martin Kuba (oba ODS).

"České Budějovice o halu dlouhodobě usilovaly. V Českých Budějovicích má kvalitní historii volejbalový klub Jihostroje a máme tady výstaviště, které je nevyužitým potenciálem. Vypíšeme světovou architektonickou soutěž," řekl Kuba. Kraj a město České Budějovice budou investory haly, výstaviště by mělo zaplatit parkovací domy. Město a kraj počítají s tím, že také požádají o peníze z Národní sportovní agentury.

Fiala řekl, že hala bude multifunkční a že důležité je také její provozní financování. V hale by se podle něj mělo stále něco dít. "Ten projekt mi připadá velmi promyšlený a kvalitní. Výrazně by pomohl zkvalitnit život v Českých Budějovicích a výrazně oživit tento prostor. Bude to projekt, ve kterém se může dobře projevit spolupráce státu, kraje a města," řekl premiér.

Jeden z nejsložitějších tunelů

Na staveništi D3 byla hlavním tématem stavba hloubeného betonového téměř kilometrového tunelu se dvěma tubusy včetně celé výstavby jihočeské dálnice D3 až po rakouské hranice. Po půl desáté dopoledne se na stavbu terénními vozy vydal premiér Petr Fiala společně s generálním ředitelem ŘSD Radkem Mátlem, doprovázel je jihočeský hejtman Martin Kuba a ministr dopravy Martin Kupka.

Ředitel ŘSD potvrdil, že jde skutečně o jediný jihočeský dálniční tunel a také jím zůstane. „Tunely v jižních Čechách jsou doménou železnice, D3 jsme mimo Pohůrku zvládli bez tunelů. Na úseku vedeném k Nažidlům z Kaplice ale budou zajímavé mosty a estakády,“ dodal.

Podle jeho slov jde o komplikovanou a velmi složitou stavbu. „Jedná se o jeden z nejsložitějších tunelů v Čechách vůbec, jedná se odlívaný betonový monolit v hloubené jámě. Jde o velmi nízký bod dálnice. Vyřešit jsme museli problém s Dobrovodským potokem, kde bylo nutné udělat shybku s odvodem vody až do Vltavy,“ popsal. Objekt je díky vrstvě betonu výborně odhlučněn. „Až bude hotovo, bude tu zeleň a park. Lidé nepoznají, že je tu podobná stavba. Slyšet může být minimálně zvuk z vjezdu z předportálů,“ míní.

Hejtman Martin Kuba zmínil, že by rád využil povrch tunelu zavezený zeminou nejen k výsadbě zeleně, ale i pro výstavbu volnočasového mobiliáře. „V budoucnu by tu mohla vzniknout hřiště pro místní obyvatele a zejména jejich děti,“ podotkl.

Do konce příštího roku

Jak shrnul premiér Petr Fiala, kontrolní den se týkal zejména dodržení termínu. „Chtěli jsme se přesvědčit, že jejich stanovení dojde naplnění,“ upozornil s tím, že do konce roku 2024 má být tento úsek hotový.

Důležité je dle jeho vyjádření, že všichni zúčastnění – zástupci ŘSD i zhotovitele, poskytli záruky. „Je to dobrá zpráva pro Jihočechy. Kontroly tu samozřejmě probíhají pravidelně, ministr dopravy se zasazuje o to, aby se tato stavba přes všechny problémy dovedla k úspěšnému cíli,“ upozornil Fiala.

D3 od Budějovic a obří tunel Pohůrka se rýsují. Podívejte se

Podle premiéra patří Budějovice k významně dopravně zatíženým krajským městům a dostavba D3 je zásadní otázkou. „Chybí přímé dálniční napojení na Prahu a Rakousko. Hodně tím trpí obyvatelé celého Jihočeského kraje, a to je třeba rychle odstranit,“ zdůraznil.

Otevřou Dobrovodskou

Ministr dopravy Martin Kupka upozornil, že se jedná již o čtvrtý kontrolní den na stavbě. „Dobrovodskou ulici chceme zprovoznit už v pondělí 26. června,“ oznámil dobrou další pozitivní skutečnost. V příštím roce pak přislíbil zprovoznění tří zásadních úseků D3. „Důsledný dohled nad stavebními pracemi je klíčovou součástí,“ nastínil Kupka.

Jihočeský hejtman Martin Kuba krátce doplnil, že tato dopravní stavba, ač není krajskou investicí, je důležitým pilířem našeho kraje. „Dopravní stavby jsou mou prioritou, přestože ji neprojektoval a nefinancuje kraj, i přesto jsem rád, že sem mohu přivést členy vlády a vytvářet tlak na rychlejší dokončení stavby,“ poznamenal.

Odpočívka v Chotýčanech na D3 je téměř hotová. Řidiči si zde oddechnou už v září

Podle hejtmana jde o bolestivou část dálnice D3, protože každé prodloužení prací se dotýká místních lidí. „Ovlivňuje to dnes a denně život v krajském městě. Trvám na tom, že do konce příštího roku musí být tato stavba hotová a bude se jezdit až ke Kaplici,“ upozornil Martin Kuba.

Generální ředitel ŘSD Radek Mátl zopakoval, že v současnosti ŘSD staví 300 kilometrů silnic a dálnic napříč Českou republikou. „Tato stavba je z nich ta nejkomplikovanější,“ potvrdil s tím, že se nachází ve složitém území a prakticky pod hladinou spodní vody. „Samotná výstavba se i díky odvodnění prodloužila o dva roky,“ vysvětlil. I on potvrdil harmonogram a slíbil provoz od konce roku 2024. „Na konci příštího roku se tu skutečně už bude jezdit, po osmadvaceti kilometrech od Úsilného až po Kaplici-nádraží,“ uzavřel Mátl s tím, že před zprovozněním chystají pro veřejnost dny otevřených dveří.

