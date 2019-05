Přeháňky a občas silný déšť v úterním večeru v Českých Budějovicích ustaly těsně před akcí pořádanou iniciativou Společně udržme demokracii, jejímž cílem bylo například vyjádřit nesouhlas s mnohými kroky premiéra Andreje Babiše.

"V tuto chvíli jde celkově o to, jak vláda jedná," uvedl Martin Novotný z pořádající iniciativy k důvodům akce. Například demonstranti nesouhlasí se jmenováním Marie Benešové do čela ministerstva spravedlnosti. Odstoupení Marie Benešové stále podle Martina Novotného požadují. Problémů, které by se měly na úrovni vlády řešit, je ale podle Martina Novotného více. "Jde nám i o životní prostředí, zanedbávání sociální oblasti," jmenoval některé příklady Martin Novotný.

Iniciativa Společně udržme demokracii vznikla v Českých Budějovicích před časem v souvislosti se způsobem ustavení vlády Andreje Babiše. Iniciativa například odmítá podíl KSČM na vládnutí. "Spolupracujeme s Milionem chvilek pro demokracii," zmínil pro Deník Martin Novotný. Připomněl, že Milion chvilek pro demokracii organizuje akce po celé republice a v současném duchu se jich již konalo pět. Budějovická byla v úterý třetí.

Na začátek tentokrát přišlo asi čtyři sta lidí a v průběhu demonstrace přicházeli další. "Před čtrnácti dny mrholilo a přišlo tři sta lidí," naznačil Martin Novotný, že i v deštivém počasí stojí za to lidem přijít.

K účastníkům patřila například Karla Ladwigová z Budějovic. "Já byla v Praze na Václavským náměstí, tam to bylo krásný," připomněla poslední akci ze série demonstrací. "V žádném případě nemá být premiérem trestně stíhaná osoba," zdůvodnila svou přítomnost na akci. K relativní podpoře premiéra u části veřejnosti dodala, že jeho příznivci asi bohužel vidí, jen miliardový premiérův majetek, a to jim k pozitivnímu názoru na politika stačí.

"Je to dobře, že se demonstrace konají, aspoň vidí Andrej Babiš, že jsou lidé, kteří s ním nesouhlasí," doplnila ale Karla Jadwigová. Ocenila i to, že je na akcích hodně mladých lidí.

Řada demonstrantů přišla s českými vlajkami nebo transparenty.

Na pódiu jako řečníci vystoupili mimo jiné bývalý senátor Jiří Šesták, který zmínil, že pokud dá veřejnost dostatečně silně najevo svůj nesouhlas s politiky, ti by měli veřejný prostor opustit, nebo ekolog Edvard Sequens, který upozornil na vážné problémy, kterým ohledně životního prostředí nyní čelíme.