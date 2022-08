Krvavej a špinavej hadr. Filmaři prozradili, jak vznikly kostýmy pro Jana Žižku

Navzdory digitálnímu kouři, hemžícím se postavám nebo kompletně vymodelovaným budovám se tvůrci snažili zachovat ve filmu hmatatelnost a realitu. „I přes to množství triků byla většina filmu vytvořena přímo na place. Při akčních scénách jsem se maximum věcí snažil natočit reálně, i když to občas bylo na hraně,“ popsal Jákl s tím, že při režii Jana Žižky zúročil i své bohaté kaskadérské zkušenosti.

Hráli v lomu i bazénu

Přiblížil také, jak vznikaly záběry se scénami ve vodě. „Podvodní natáčení bylo neuvěřitelně komplikované, pro mě to byla úplně první zkušenost. Museli jsme spoustu věcí vyzkoušet, než jsme pod vodu poslali herce,“ vysvětlil Jákl s tím, že natáčení se pak uskutečnilo jak v exteriéru, tak v krytém bazénu.

Scény, ve kterých se bojovníci potýkají s vodním živlem, se vznikaly v lomu Velká Amerika, ale i v bazénu, kde filmaři uměle vytvořili jeskyni. „Každý herec musel mít k sobě jednoho potápěče, takže když bylo ve vodě pět herců, muselo tam být zároveň pět potápěčů,“ naznačil Jákl s tím, že tyto podvodní záběry celé natáčení zpomalovaly. „Filmování pod vodou trvalo možná třikrát déle než běžné, takže to všechno značně prodlužovalo,“ míní.

Jan Žižka nabídne vedle světových i české herce. Podívejte se na první záběry

Vodní scény byly náročné i pro samotné protagonisty. „Natáčení ve vodě má limity. Herci na sobě měli kostýmy, takže když byla voda moc teplá, začalo jim být špatně a museli z ní vylézt. Když byla voda naopak moc studená a zkalená, dlouho v ní nevydrželi. Někteří na sobě měli brnění, takže nedokázali udělat věci, které jsem po nich chtěl,“ popsal úskalí filmařské práce.

Všechny tyto peripetie podle Jákla ale měly smysl. „Potýkali jsme se s množstvím problémů, nic komplikovanějšího jsem asi ještě nezažil, ale nakonec to stálo za to,“ poznamenal. I tuto scénu v jeskyni si diváci budou moct vychutnat v kinech už ve čtvrtek od 8. září. Ve stejný den by měla přijít do prodeje také limitovaná edice knihy o filmu.

Zdroj: Youtube

V historickém dramatu hrají i české osobnosti jako Karel Roden, Ondřej Vetchý, Jan Budař či Marek Vašut. Filmaři si vybrali pro natáčení řadu lokalit ve středních a jižních Čechách, točilo se v Praze na Karlově mostě. Kromě Křivoklátu se děj odehrává i na hradu Točník či na Zvíkově. Filmový štáb čítal 300 členů a natáčelo se celkem 54 dní. Jan Žižka je s rozpočtem 500 milionů nejdražším filmem, který se v Čechách natočil. Scénář napsal Petr Jákl podle námětu svého otce Petra Jákla. Na přípravách filmu pracoval osm let. Hlavními zahraničními hvězdami jsou Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger či Sophie Lowe. Premiéru bude mít Žižka ve stejný den v ČR i v USA, celovečerní film má český i anglický dabing.

Než natočil film Jan Žižka, napsal Petr Jákl skoro sto verzí scénáře