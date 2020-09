Činohra nyní uvede gangsterskou komedii Zabiják Anders podle stejnojmenného severského románu Jonase Jonassona.

Do hlavní role režisér Mikoláš Tyc obsadil Zdeňka Velena, s nímž se jihočeský divák setká poprvé. „Známe se z Prahy. Hledali jsme představitele zvláštní postavy,“ nastiňuje režisér. Hlavní hrdina, zabiják Anders, se totiž obrátí k víře a z gangestera se stane dobrosrdečný muž. „Líbilo se mi, jak se toho chopil,“ chválí si režisér. Spolupráce si cení i herečka Kamila Janovičová, jíž uvidíte v roli farářky. „Zdeněk je skvělý a pracovitý herec i člověk. Nedokážu si představit, kdo jiný by byl lepším Andersem,“ myslí si herečka.

Jaká je hlavní ženská postava, s níž má zabiják co dočinění? „Taková zábavná mrška, co má místo srdce mozek,“ prozrazuje o duchovní Kamila Janovičová.

Podle Mikoláše Tyce jsou jejich role složité. Kniha, která se dočkala dramatizace Olgy Šubrtové totiž pokrývá velké časové období a všichni prochází vývojem. „Je to dějově opravdu hutné,“ tvrdí.

Přijďte: 19., 21. září, 17., 27. října, 20. listopadu od 19 h nebo 30. listopadu od 17 h, vstupné 100 až 260 Kč

Značná část účinkujících ztvárňuje skandinávskou mafii. „Řešili jsme, jak je domaskovat, aby vypadali drsně,“ vysvětluje Mikoláš Tyc, proč mají herci spoustu falešných tetování. „Musí chodit včas, aby se připravili,“ směje se.

Těšit se můžete na specifický styl humoru autora. Čím? „Vnímá své postavy jako skutečné chybující lidi. Jeho humor odpovídá běžným lidským nedorozuměním a přešlapům. Akorát si umí k tomu všemu vybrat úžasné situace,“ vysvětluje režisér, který považuje zápletku této komedie s nadhledem za perfektní. Titul zároveň parafrázuje fenomén žánru severské krimi.

Zkoušení v půlce března přerušila pandemie tři týdny před premiérou. Následovalo další zkoušení v srpnu. „Člověk se musí přizpůsobit,“ krčí rameny nad komplikací režisér. „Zkoušeli jsme roztahaně půl roku. Prakticky to byly krátké a velmi intenzivní intervaly, kdy jsme ale museli dělat další práci. Nebylo to vůbec příjemné, ale věřím, že na výsledku to nebude znát. Kolegové jsou úžasní,“ komentuje potíže Kamila Janovičová. Mikoláš Tyc dodává: „Obdivuji herce i ostatní složky divadla, že práce vůbec nestála, text uměli a byli v srpnu všichni připravení. Takhle jsem nikdy nezkoušel ale zvládli jsme to všichni se ctí.“