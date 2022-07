Samospráva tak reagovala na složitou dopravní situaci, kdy si řada motoristů zkracovala těmito místy cestu mezi ulicemi Mánesova a Na Sadech. Podle odhadů tudy denně projelo až pět tisíc vozů, které zde neměly co dělat.

Radnice si od razantních opatření slibuje snížení dopravní zátěže až o čtyřicet procent. Jednosměrka vznikne například v Biskupské ulici od Zátkova nábřeží k Široké, bude možné projet jen směrem na náměstí. Od Hroznové kolem Černé věže už se auta ani jiné dopravní prostředky také nedostanou.

Jak se již dříve vyjádřil primátor Jiří Svoboda, jde o kompromis samosprávy, který nemá omezovat občany ani podnikatele. „Primárním cílem bylo zklidnit historické centrum,“ vysvětlil.

Praxi už měly ukázat krátkodobé uzavírky, které zde fungovaly během Budějovického majálesu, či při akci Montmartre pod Černou věží. Jak si však zvyknou motoristé a zejména nerezidenti, ukáže až čas.

Kontroly příští týden

Jak informovala tisková mluvčí Městské policie České Budějovice Věra Školková, strážnici se na kontrolování dodržování nových opatření zaměření příští týden. "Plánujeme v inkriminovaných místech stoprocentně dohlížet," uvedla.

V současnosti však značení není dokončeno. "Předpokládá se, že hotové bude do neděle, takže od pondělí to strážníci budou kontrolovat," dodala Školková. Ze začátku budou hlídky mírnější a hříšníky jenom upozorní na změnu. "Později, až se se změnami účastníci silničního provozu seznámí, strážníci přejdou na důsledné řešení," konstatovala s tím, že hříšníkovi hrozí za porušení předpisů pokuta až do výše dva tisíce korun.

Komplikace ze začátku očekávají hlavní kvůli prázdninám a neinformovaným navrátilcům z dovolených. "Všechno ukáže až praxe, nějaké pokuty určitě padnou," uzavřela mluvčí strážníků.

Změny, které v dohledné době nastanou na náměstí Přemysla Otakara II.:

1) Nelze projíždět, zkracovat si cestu. Má se tak snížit provoz, do centra se dostanou jen vozy, které tam skutečně potřebují (rezidenti, zásobování apod.)

2) Ze severní strany postupně mizí parkovací místa, kapacity pro návštěvníky centrálního náměstí by kromě parkovacího objektu u vazební věznice měl následně posílit nový parkovací dům u sportovní haly, které má město v plánu vystavět.

3) „Nepříjemné“ dopravní opatření doprovází i výsadba zeleně a úprava plochy náměstí, přibyly květiny, keře i stromy v kontejnerech a květináčích, na zrušeném parkovacím stání v severní části vznikla klidová a relaxační zóna.

V červenci také dojde ke změně režimu parkování v centru města, která souvisí s jeho dopravním zklidněním. Změna se má podle mluvčí Dopravního podniku města České Budějovice Barbory Smudkové uskutečnit ve dvou etapách:

Od 1. 7. došlo ke změně tarifu u parkovacích míst v lokalitě kolem krajského soudu – ulice Zátkovo nábřeží, U Koněspřežky a první úsek ulice F. A. Gerstnera z návštěvnického tarifu CBT2 dostává do tarifu CBT3. Zároveň dojde v celém rozsahu oblasti tarifu CBT3 (blízké okolí centra města) a CBT2SN (Senovážné náměstí) ke zpoplatnění návštěvníků i v noční a víkendové době (s výrazně nižším tarifem než ve dne). Držitelům parkovacího oprávnění pro oblast A (historické centrum) je v době od pondělí do neděle (0-24 hodin) umožněno stání v návštěvnických úsecích v zóně T3, v zóně T2 SN pak v době od pondělí až do pátku od 18 do 8 hodin a také o víkendech a státních svátcích.

Ve druhé etapě od 11. 7., která je vázána na opatření obecné povahy pro zklidnění historického centra a změnu dopravního režimu, dojde v oblasti tarifu T4 (návštěvnické úseky ulic U Černé věže, Hroznova a Kněžská) a tarifu T5 (náměstí Přemysla Otakara II. mimo severní stranu) ke zpoplatnění návštěvníků i v noční a víkendové době (s výrazně nižším tarifem než ve dne). Držitelé parkovacího oprávnění pro oblast A budou moci v návštěvnických úsecích v oblasti T4 a T5 bez dalšího poplatku parkovat v době od pondělí do pátku od 18 do 8 hodin a o víkendech a státních svátcích.

Dvě stě parkovacích míst

U tarifu T5 bude zachováno časové omezení stání v pracovních dnech v denní době na 2 hodiny, u tarifu CB T4 na 4 hodiny.

Hlavním cílem je dle slov náměstka primátora Petra Holického regulace dopravy v souvislosti s dopravním zklidňováním centra a zlepšení nabídky pro zaparkování rezidentů/abonentů, kteří mají oprávnění pro oblast A v centru. "Jedná se celkem o asi dvě stovky jinak placených parkovacích míst v centru a jeho bezprostřední blízkosti, která jim budou k dispozici v ceně jejich oprávnění ve vymezených časech,“ upřesnil náměstek Holický.

"Žádáme řidiče, aby věnovali pozornost dopravnímu značení, zejména dodatkovým tabulkám k parkovacím místům při platbách na parkovacích automatech a přes elektronické nástroje platby (aplikace Sejf a VPH, případně Park Simply po jejím spuštění)," dodala Barbora Smudková.

Zároveň od 1. července došlo na základě odsouhlaseného požadavku občanů k drobné úpravě rozsahu vymezené oblasti I, kde bude nově zařazen i úsek ulice Papírenská mezi čp. 11 až čp. 21 a lidé s trvalým pobytem zde si tak mohou požádat o parkovací oprávnění do oblasti I.