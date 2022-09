Most přes Orlík, který byl určený ke zbourání, zachraňuje bosenský architekt

Stavba odstartovala letos v lednu přípravou území. "Pokračovalo se základy na březích přehrady a koncovými opěrami mostu. Nyní se pracuje na pilířích a zhotovitelská firma odtěžuje skalní masiv pro založení patek oblouku," přiblížil s tím, že samotný oblouk přes Vltavu vyroste až v příštím roce.

Jen minimální výluky

Původní mostní konstrukce z 19. století, která byla loni prohlášena kulturní památkou, bude po celou dobu výstavby zachovaná pro provoz. "Rozsah výluk na trati tím je snížený na nezbytné minimum, potřebné byly prakticky pouze na jaře na zakládání opěr nového mostu a pak až koncem roku 2024 na přepojení provozu do nové trasy," zmínil Gavenda.

Cena zhotovitelských prací dosahuje částky 543 milionů korun. Současný most je dle Správy železnic již v nevyhovujícím stavu a limituje nasazení některých typů vozidel na celé trati z Tábora do Písku. "Je na něm významně omezena rychlost a jeho nosnost prakticky vylučuje provoz nákladních vlaků. V provozu by měl být podle předpokladů do konce roku 2024," dodal mluvčí s tím, že po tuto dobu bude Správa železnic provádět jeho kontrolu a údržbu tak, aby byl z pohledu železniční dopravy provozuschopný.

Spolek chce most zachránit, jako Negrelliho viadukt

Jaký bude osud původního mostu, zatím není zcela jisté. Jak již dříve Deník informoval, zájem o jeho zachování projevil pouze spolek Viadukt. Jihočeský kraj ani město Písek ho nechtělo bezúplatně převzít do svého majetku.

Představitel spolku, bosenský architekt Igor Kovačević, ho považuje za významné technické dílo a spojení se světem. "Mosty mají lidi spojovat, a ne rozdělovat. Zachráněný most v Červené se může stát destinací i cílem. Když jsme před deseti lety začínali s aktivitami kolem Negrelliho viaduktu v Praze, první reakce ostatních byly, že to nejde. Dnes je opraven, máme dohodu s památkáři ohledně života pod oblouky k využívání prostor ke kulturní, kreativní a obchodní činnosti,“ uvedl v únoru.

Stavba železničního mostu na trati Písek - Tábor v Červené nad Vltavou, 1888-1889.Zdroj: Jindřich Eckert / Archiv hlavního města Prahy

Díky petici se most podařilo zapsat jako kulturní památku, nyní je podle Kovačeviće nutné ve snažení pokračovat. Jeho cílem je vytvořit z něj turistickou destinaci pro návštěvníky Milevska a Písecka. Most má však jedinou přístupovou cestu přes pozemky Správy železnic, určené k dopravě. Jinak vede přes soukromé pozemky, proto je třeba nadále jednat se všemi majiteli nemovitostí. Představou dobrovolníků je propojení mostu s cyklostezkou, sloužit by mohl i pěším turistům jako vyhlídková atrakce.