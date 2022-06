Za novinkou stojí kmenoví autoři Malého divadla, režisér Janek Lesák a dramaturgyně Natálie Preslová, kteří na točnu připravovali představení poprvé. „Je to úplně jiný způsob práce než v budově,“ poukazuje Janek Lesák, který si na netradiční způsob tvorby musel zvyknout, ale moc si to užíval. „Je to zábavička,“ říká. Přípravy podle něj trvaly více jak rok. „Co se týče kostýmů, dekorací, bylo tam kvantum práce pro dílny,“ vysvětluje.