„V minulosti jsem vymýšlela putovní a stanové tábory. Mám jich mnoho za sebou. Potom jsme přešli na příměstské tábory. První rok to bylo takové rozpačité, přihlásilo se jen devět dětí. Potom se to rozkřiklo a letos se všechny děti nevešly,“ řekla vedoucí vychovatelka Hana Suková, která v prostorách školy připravila s kolegyní Jitkou Frejlachovou pro děti zábavný program.

„Dopoledne máme rukodělnou činnost, odpoledne sportujeme. Momentálně děti vyrábí pirátský ostrov. Odpoledne jdeme do cukrárny na zmrzku. K večeru si opečeme buřty a přespíme tu. Tématem letošního táboru jsou piráti. Vyráběli jsme šátky, stříkali jsme trička, dělali jsme dalekohled,“ vyjmenovala Hana Suková.

Radost v očích měla desetiletá Valérie Stehlíková. „Je to tady dobrý. Vyrábíme tu loď, dělali jsme maňáska, papouška,“ řekla ve čtvrtek dívka. Další se přidala osmiletá Lenka Vysloužilová ze ZŠ Ševětín. „Baví mě to tady moc. Udělali jsme lodě a dostali jsme diplomy,“ smála se žačka druhé třídy.

V předchozích letech se děti bavily například na téma Klíče od pevnosti škola, Indiáni nebo Hry bez hranic.

Vedoucí vychovatelka Hana Suková však vidí za léta praxe u dětí změny. „Jsou více nesamostatné, dříve jsem vymyslela hru a děti to bavilo. A nyní připravíme hru a děti to nebaví. Myslím si, že je to dobou. Ptají se, co za to dostanou a neumí si hru užít,“ domnívá se Hana Suková.