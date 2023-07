Prezident Petr Pavel a jeho žena Eva zakončí ve středu dvoudenní návštěvu Jihočeského kraje. Prohlédnou si krumlovský zámek či divadelní amfiteátr v Hořicích na Šumavě. Prezident se odpoledne v Černé v Pošumaví setká se starosty okolních obcí, čeká ho také briefing s hejtmanem Martinem Kubou.

Na krumlovském zámku přivítal prezidenta s paní kastelán Pavel Slavko a příslušníci obnovené jednotky Schwarzenberské granátnické gardy, krumlovská hradní stráž. | Video: Deník/ Jana Urbanová, Petr Škotko

Středeční program hlava státu zahájila v 9 hodin v Krumlově na zámku. Na nádvoří se na příjezd prezidentského páru přišly podívat desítky jeho příznivců. „Moje snacha se synem tu mají kavárnu a bydlí tu, tak jsme se to od nich včera dozvěděli a přišli se sem na zámek podívat. Je to krásné, pan prezident je sympatický a naprosto přirozený,“ řekla Radka Techlovská z Prahy, která je v Krumlově na dovolené.

U slavnostního příchodu prezidentského páru nechyběla proslulá Schwarzenberská granátnická garda, která poprvé od roku 1937 uvítala hlavu státu podle původního zámeckého uvítacího protokolu. V podání gardových trubačů zazněla z věže poprvé v tomto století krumlovská zámecká slavnostní fanfára, ale i prezidentská fanfára. "Když jsem přicházel k panu prezidentovi, tak se mi stihla zapíchnout šavle do medvědice. Příprava byla veliká a ze strany kolegů to bylo naprosto bezchybné, kolegové z trubačské sekce si připravili prezidentskou fanfáru z opery Libuše, jednalo se o původní uvítací protokol pro hlavy státu na Krumlově. Domnívám se, že ta poslední proběhla v roce 1937 minimálně v případě prezidenta republiky, kdy Krumlov navštívil prezident Edvard Beneš," vyzdvihl Martin Neudorfl, hejtman Vévodské tělesné stráže. "Je to velká čest hrát panu prezidentovi, ale protože jsme hráli i pro jiné velké osobnosti, trému jsme neměli," poznamenal Ladislav Kočár, kapelník hradních trubačů, kteří přivítali prezidenta s manželkou na nádvoří krumlovského zámku.

Prezidentský pár na návštěvě krumlovského zámku. Přivítat ho přišla schwarzenberská granátnická garda.Zdroj: Deník/Petr Škotko

Během ceremoniálu s hradní stráží se k prezidentskému páru připojil hejtman Martin Kuba.

Na nádvoří zámku vládla uvolněná atmosféra, kterou podtrhlo neformální oblečení prezidentského páru. Ten se často zastavoval s kolemjdoucími a hovořil s nimi. Prezidentský pár v Českém Krumlově.Zdroj: Deník/Petr Škotko

Po prohlídce zámku následuje návštěva amfiteátru v Hořicích, kde se hrávají pašijové hry, jedny z nejstarších v Evropě, které usilují o zápis do UNESCO. Setkání se starosty lipenských obcí je v Černé v Pošumaví naplánováno na poledne. V Dolní Vltavici pak prezident uvidí ukázky práce vodních záchranářů a jihočeské brigády záchranných psů. Program zakončí v 16.30 h briefingem na základně v Dolní Vltavici.

V úterý prezident navštívil budějovickou tužkárnu, prohlédl si jihočeské letiště v Plané, vyšlápl na Kleť a večer strávil na benefičním divadelním představení na otáčivém hledišti v Českém Krumlově.