V exkluzivní živé debatě Deníku, kterou vedla s prezidentem redaktorka Kateřina Perknerová, se Petr Pavel vrátil ke své dvoudenní návštěvě jižních Čech.

Prezidentský pár na zámku v Krumlově. | Foto: Deník/Petr Škotko

Jak zmiňuje, ke specifikům Jihočeského kraje patří, že je to rozlohou jeden z největších krajů, počtem obyvatel patří k menším. „Hustota obyvatel je tedy nižší než v jiných krajích, a to s sebou nese zvýšené nároky na dopravní obslužnost nebo zabezpečení služeb pro lidi, kteří žijí dále od větších center,“ říká prezident s tím, že zároveň jde o kraj výrazně turistický, zvlášť oblast Lipna, a to s sebou nese problémy, které se jinde nevyskytují – například sezonní počet obyvatel. „Starostové obcí, kterým se přes léto obec nafoukne pětkrát až desetkrát, musejí zajišťovat veškeré služby včetně odvozu odpadu, čištění odpadních vod… To na ně vytváří velký tlak, na který běžně používaná šablona úplně nestačí. Je třeba vnímat problémy místo od místa a dávat více prostoru starostům, kteří mají nejlepší náměty, jak konkrétní problémy řešit,“ uvádí.

Prezident už navštívil čtyři regiony, chystá se na jižní Moravu. Spojuje-li něco všechny kraje, je to podle prezidenta volání po tom, aby stát pokud možno krajům nevytvářel více problémů, než je nutné. „Řadu věcí by si dokázali v krajích udělat sami, kdyby jim k tomu stát přehnanou byrokracií nevytvářel příliš mnoho překážek. Mám řadu konkrétních bodů, o nichž se budu bavit s ministry. Spadá to do tématu decentralizace státní správy. Rozumně pojatá decentralizace může výrazně prospět řešení problémů a posunout nás dál,“ říká prezident.

Prezident Petr Pavel zakončil návštěvu kraje. Zdolal Kleť a plavil se po Lipně

V debatě Deníku vyzdvihl i spolupráci starostů obcí. „Na Lipensku se mi líbilo, že jsou schopni domluvit se na tom, že na některých věcech budou spolupracovat a rozdělí si práci – ať už jde o zajištění školní docházky, zdravotnické péče nebo odvozu odpadu. Tím, že obce budou v těchto uzlech spolupracovat, mohou vytvořit předstupeň k postupnému snižování počtu obcí. Některé činnosti se tak může podařit sdružit nebo dokonce sjednotit," dodává Petr Pavel.

Druhý den prezidentské návštěvy na Českokrumlovsku, kdy se setkal se starosty lipenských obcí.Zdroj: Deník/Petr Škotko

K poznámce redaktorky Deníku, že jeho žena Eva Pavlová zanechala na jihu Čech velký dojem, přidal prezident Petr Pavel svou vizi náplně práce první dámy: „Problém je v tom, že institut první dámy není u nás nijak popsán. Nejen z hlediska lidí, s nimiž by mohla spolupracovat, ale ani z hlediska financování jejích aktivit. Bavili jsme se o možnosti zřídit nadační fond, který by jí dal volnost v tom, co by v sociální oblasti dělala ráda a co už má připraveno, což je například péče o děti. Předpokládám, že přes léto se nám podaří právně vyřešit vznik takového nadačního fond,“ uzavírá prezident.

