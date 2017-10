Prezident vyznamenal dva Jihočechy

Praha, Jižní Čechy - Z rukou Miloše Zemana převzali státní vyznamenání i Václav Haase (in memoriam) a Zdeněk Troška.

Částečné zadostiučinění za to, co se stalo. Tak vnímal Václav Haase ze Ševětína na Českobudějovicku sobotní ceremoniál na Pražském hradě, kde z rukou prezidenta Miloše Zemana převzal za svého syna medaili Za hrdinství. Policista Václav Haase mladší ji při udílení státních vyznamenání získal in memoriam. Vloni v prosinci zemřel na následky zranění, která mu při zásahu u ohlášené rodinné hádky ve Velici způsobil agresivní feťák.

„Člověk nemusí být vrcholový sportovec, umělec ani vědec, aby se ve skvělé společnosti vyznamenaných ocitl. Nám se takové pocty dostalo za to, že jsme vychovali skvělého člověka. Za to patří dík hlavně mé manželce,“ řekl Václav Haase. Ten se ceremoniálu zúčastnil právě s chotí.

I režisér Zdeněk Troška vnímal státní vyznamenání jako čest. „Je to i částečné zadostiučinění za to, co jsem dostával od tzv. odborné kritiky. Pan prezident řekl: Toto ocenění nedostáváte jen ode mne, ale skrze mne od všech českých a slovenských diváků, kterým se vaše práce libí a milují ji,“ vysvětlil jihočeský režisér nadšený z atmosféry večera.