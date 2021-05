Plavecký stadion České Budějovice byl před několika lety v situaci, kdy nebylo obsazeno pravé křídlo na 100 procent. Na to poukázala příspěvková organizace Sportovní zařízení města České Budějovice. Podle náměstka primátora Petra Holického (ANO) proto vznikl projekt volnočasového centra. „V tomto pravém křídle by tak měly být doplněny služby obyvatelům města,“ vysvětlil Holický.

Rodinný koncept

Celkový provoz bazénu má díky tomu nabídnout vyžití především pro rodiny s dětmi. „Cílem projektu je současně i renovace saun,“ vysvětlil Holický. Koncepce řešení severního křídla s funkční náplní saunového světa se zázemím a dětského bazénu pro nejmenší byla schválena radou města.

V prvním nadzemním podlaží nad úrovní areálu má být bazén o rozměru 13 krát 7,5 metru a brouzdaliště 5 krát 3,5 metru. Součástí bude nový výtah i recepce včetně zázemí – šatny, sprchy, sociální zařízení, technické místnosti, prádelna a sušárna. „Patro je mírně položeno pod terén, z kterého vyčnívá asi o 2,5 metru. Tím dvorní přístavba do letní plovárny nečiní konkurenci původní budově, která je památkově chráněná,“ naznačil náměstek pro investiční výstavbu.

Funkčně propojené

V místě rekonstrukce stávala přístupová rampa z 90. let, která byla zrušena. „Nahradí ji jednoduché schodištěm a výtah,“ zmínil Holický. Vodní svět dispozičně propojí s hlavním padesátimetrovým bazénem, tak aby fungoval společný provoz. „Tím je umožněno rodinám, aby trávily čas pospolu,“ sdělil.

Saunový svět v druhém podlaží budou tvořit tři sauny, parní místnost se zázemím a občerstvení. „Předpokladem je, že by mělo jít o finskou saunu pro 26 osob, panoramatická sauna pro 44 osob a solná sauna pro 7 osob,“ vyčíslil Petr Holický. Střecha nad přístavbou bude využita jako otevřená terasa pro 26 návštěvníků. „Na terase bude také sauna pro tři osoby. Další možností odpočinku budou ještě zimní zahrady,“ dodal.

O patro výše bude ještě terasa o 173 metrech čtverečních, ceremoniální sauna pro 45 lidí, odpočívárny pro relaxaci s 22 lehátky, technické místnosti a strojovny. „V levé části jsou koncipovány tři nájemní jednotky. Prostory pro různé služby typu masáže, kosmetika či pedikúra,“ upřesnil náměstek.

Už mělo být hotovo

Podle Lucie Kozlové (ODS) projekt architekti navrhli s rozmyslem a citlivostí. „Navrhli velmi hezkým způsobem opravu pravého křídla stadionu. V současnosti je nešťastně řešen vstup do sauny přes turniket ze šatny,“ upozornila na nepraktičnost. Pravé křídlo objektu je podle ní dlouhodobě nevyužívané kvůli nejistotě nájemců. „Roční ztráta je půl milionu korun. Skončila tam hospoda v únoru 2018, fitness přerušilo provoz nyní,“ konstatovala Kozlová.

Kromě toho také zatéká do střechy, která nutně potřebujeme opravu. „Necháváte ležet tento povolený projekt, který měl být podle strategického plánu hotovu už loni,“ doplnila.

Viktor Lavička (ANO) podotkl, že k studii bude připravena i ekonomická rozvaha. „Měli bychom ještě porovnat konkurenční projekty, jako je aquapark v areálu Čtyři Dvory. Saunový svět má vzniknout i v IGY nebo wellness hotel naproti výstavišti,“ míní.

Podle Jaroslava Hansala (Piráti) má město řadu investičních plánů, ale se stávajícím stavbami se nic neděje. „Konkrétně plavecký bazén za posledních šest let byl dva roky zavřený kvůli opravám. Nyní se zavře ještě kvůli opravě střechy asi na rok,“ podotkl s tím, jestli se to nějak konzultovalo se zainteresovanými sportovními kluby.

Do střechy zatéká

Ohledně stavu střechy informoval Petr Holický. „My se sejdeme se zpracovatelem statického šetření, důležité je, jak bude sestaven technologický postup opravy. Do konstrukcí nevidíme, po otevření střechy můžeme zjistit ještě závažné skutečnosti, které dopředu nevíme,“ popsal černý scénář.

Potom by se musela hlavní bazénová hala uzavřít pro kompletní rekonstrukci střechy. „Šlo by o významný zásah do nosných prvků, předepjatých a kolmých lan,“ řekl Holický. Za tento stav může závažná porucha izolací, kvůli které do ní zatékalo. „Izolační vrstvy se tak musí rekonstruovat. Další potřeby oprav se zjistí po odrytí, protože betonový věnec není přístupný,“ vysvětlil náměstek. Odhadem by se opravy mohly vyšplhat na 70 milionů korun.