Rudolfov - V České republice začalo celoplošné testování znalostí pátých a devátých ročníků. Připojila se i Základní škola v Rudolfově

Rudolfovská základní škola se připojila k celoplošnému testování znalostí. | Foto: Deník/Andrea Zahradníková

V potemnělé učebně se zataženými žaluziemi svítí sedmnáct monitorů. U všech sedí zamyšlení žáčci, někteří rovnou suverénně odklikávají správné odpovědi, jiní zkouší počítat na prstech a píší si poznámky do papírů. Tak to vypadalo v pondělí dopoledne na Základní škole v Rudolfově. Ta se totiž připojila k celorepublikovému testování znalostí v pátých a devátých ročnících. Projekt se zatím zkouší, generálka potrvá tři týdny.



Žáci rudolfovské páté třídy včera vyplnili test z matematiky. „Myslím, že jsem to zvládl v pohodě. Pár otázek bylo těžších, ale jinak všechno lehké," komentoval jedenáctiletý Rostislav Šimůnek. Test podle něj odpovídal učivu, které páťáci už ve škole probírali. Matematika je navíc jeho oblíbený předmět, takže neměl s otázkami žádné problémy.



Podobně hovořil i Vladimír Šnejd. „Bylo to docela lehké, jen v něčem byl trochu chyták. Měli jsme například spočítat, jak je těžká voda v konvích. A mě docela dlouho trvalo, než jsem si uvědomil, že něco váží i samotné konve," vyprávěl školák.



Také pro něj byla matematika nejsnazším předmětem. Strach má z angličtiny. „Když jsme si dělali přípravné testy, tak se tam ptali i na věci, které jsme se zatím neučili," vysvětlil. Kromě anglického jazyka musí žáci v nadcházejících dnech ještě absolvovat test z českého jazyka.



Ředitel školy Ludvík Mühlstein se domnívá, že právě v pátých třídách má celostátní testování smysl. „Některé děti přecházejí na víceletá gymnázia, takže si mohou ověřit své znalosti. Navíc je to zpětná vazba i pro nás, učitelé například zjistí, na co by se měli do konce školního roku ještě zaměřit," uvedl.



Testování v devátých třídách je však podle něj v tomto období problematičtější. V druhé polovině května už totiž žáci mají za sebou přijímací zkoušky na střední školy a proto jim chybí motivace. Projekt je navíc poměrně časově náročný pro vedení škol a především učitele, kteří mají na starosti stahování jednotlivých testů.



Správné odpovědi vyplňují žáci prostřednictvím počítačů. Do programu dostane každý své unikátní přístupového heslo. Na celoplošné testování mají školy tři týdny. Na některých místech se tedy připojí až v nadcházejících dnech.