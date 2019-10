I letos několik akcí v Českých Budějovicích připomene Den vzniku samostatného československého státu.

Už ve čtvrtek 24. října budou položeny květiny u pomníků padlých například v Rožnově, Mladém, v Kněžských a Čtyřech Dvorech. Celá vzpomínka vyvrcholí v pátek 25. října 2019 ve 12 hodin na náměstí Přemysla Otakara II. Před budovou radnice u pamětní desky T. G. Masaryka představitelé města a kraje položí za přítomnosti členů Českého svazu bojovníků za svobodu i zástupců AČR květiny a věnce k uctění státního svátku.

„Letošní slavnostní připomínka bude výjimečná, protože náměstí Přemysla Otakara II. zaplní uniformovaní vojáci, policisté, hasiči a celníci, aby společně oslavili patnáct let od vzniku pěší roty Aktivních záloh. Naposledy jsme takovou možnost měli v roce 2008, kdy pěší rota přibírala prapor od tehdejšího hejtmana. K vidění tady bude i ukázka vojenské techniky, a to už od 10 hodin,“ uvedl primátor Jiří Svoboda.

Primátor Českých Budějovic také 29. října v obřadní síni historické radnice, při příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu, udělí významných osobnostem medaile Za zásluhy a Za statečnost.

Slavnostního nástupu pěší roty Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství se zúčastní také četa příslušníků 15. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic, která je partnerským útvarem českobudějovických záložníků. Jednotky IZS budou podle mluvčí HZS JčK Venduly Matějů zastoupené příslušníky Policie ČR, Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje a Celní správy ČR. Chybět nebude ani čestná jednotka Posádkového velitelství Praha. Celkem se počítá s účastí 150 uniformovaných příslušníků. Celou odpolední ceremonii doprovodí Ústřední vojenská hudba Praha.

Podobný nástup se na náměstí uskutečnil před více než deseti lety při již zmíněném přebírání praporu. „Letos jsme k ceremoniálu přizvali také policii, hasiče a celníky. S jejich příslušníky pěší rota za dobu své existence spolupracuje v rámci různých cvičení, proto si myslíme, že by na náměstí neměli chybět,“ řekl praporčík Miroslav Lyga, tiskový mluvčí Krajského vojenského velitelství. „Tento slavnostní akt příslušníci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru i Celní správy určitě podpoří a vyšlou na nástup také svoje čestné jednotky. Pro návštěvníky této události si navíc všichni „muži a ženy ve zbrani“ připravili statické ukázky techniky i své práce,“ dodává major Jiří Matzner z Krajského ředitelství Policie ČR.

Pěší rota vznikla k 1. lednu 2004 a je složena z příslušníků Aktivní zálohy Armády České republiky. V roce 2015 obdržela jednotka od Československé obce legionářské čestný název „Pěší rota brigádního generála Františka Vávry“.

Obyvatelům a návštěvníkům se pořadatelé předem omlouvají za možné nepříjemnosti spojené s menším dopravním omezením v okolí náměstí po dobu konání akce. „Nechtěli jsme to řešit kompletní uzávěrkou náměstí pro dopravu. Snažíme se slavnostním nástupem návštěvníky potěšit, ne je tímto aktem nějak omezovat,“ uvedl praporčík Lyga. V pátek 24. října 2019 v době od 19.30 do 22.00 hod. bude část vnitřní plochy náměstí Přemysla Otakara II. uzavřená pro generální nácvik. Řidiči musejí počítat s velmi krátkým omezením provozu v ulici Žižkova třída, Jeronýmova, Na Sadech, Kanovnická a U Černé věže, a to v době mezi 19.30 a 20.00 a mezi 21.30 a 22.00, po dobu, než se jednotky přesunou ze shromaždiště (budova KVV na Žižkově tř. 37) na náměstí a po nácviku zpět. Podobný scénář omezení provozu se očekává i v pátek 25. října mezi 11.30 a 12.00 a mezi 13.30 a 14.00. V tento den nebude možno využít parkovacích stání na západní (radnice) a jižní (hotel Dvořák) straně náměstí. Na krátkou dobu, někdy mezi 12.30 a 13.00, bude po dobu kladení věnců u pamětní desky T. G. Masaryka zastavena doprava na náměstí. U všech těchto dopravních omezení budou asistovat příslušníci Vojenské a Městské policie.