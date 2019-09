Padesát let od skončení vysokoškolského studia si v pátek 27. září 2019 připomněli absolventi Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích v roce 1969/70.

S bývalými studenty z Pedagogické fakulty se schází podle možností i bývalý vyučující Jiří Divíšek. Na fakultě působil v letech 1960 - 2007. I on pro Deník zavzpomínal na své začátky. Učil jsem v České ulici. Dva roky po absolutoriu vysoké školy. Zemřel profesor Jelen a já jsem nastoupil po něm," říká Jiří Divíšek. Zanedlouho se ale stěhoval. Zařizovala se nové obory a bylo potřeba vyučujícího i na matematiku, takže z gymnázia přešel na vysokou školu.

Dnes se vídá spíše se studenty z gymnázia. "Pedagogická fakulta byla škola s celostátní působností. Byli u nás studenti ze Znojma, z Chomutova." naznačil Jiří Divíšek prozaický důvod toho, s kým se potkává častěji. Ocenil ale, že se v pátek naskytla příležitost vidět se i s absolventy fakulty se kterými se navzájem srdečně zdravili.

Obor Přírodopis - Základy zemědělské výroby vystudovala například Zdeňka Matějková.

Dosud vyučuje na Základní škole Nerudova v Českých Budějovicích. "Vzpomínáme, jak jsme jezdili na zemědělské brigády," řekla s úsměvem energická dáma v pátečním dopoledni v budově v Dukelské ulici za skupinku absolventek i další přítomné a připojila, že vzpomínají také na profesory Jelínka, Vydru a Blechu, kterým se přezdívalo tři zvířata a na další vyučující. Například profesora Bednáře, s jeho originálními metodami. "Bydleli jsme v Kněžské ulici na koleji, pak na nových kolejích, kde si některé našly nové partnery," dodala ke všednímu životu vysokoškoláků Zdeňka Matějková. Na přetřes mezi někdejšími spolužačkami přišla i družba s vojáky nebo s Postupimí ve východním Německu.

A jestli by své povolání měnila? "Já jsem si udělala záchranářský kurs a jezdila jsem s karatisty, škoda, že jsem se nestala doktorkou," zmiňuje snad vždy dobře naladěná Zdeňka Matějková, ale dodnes ve škole zůstává, jako vyučující výpočetní techniky.

Na Vysočinu zase osud zavál Jarmilu Rohovskou. "Já jsem začínala v zapadákově. Heřmaneč," připomněla první působiště. Škola ve vesnici vznikla po záboru pohraničí v roce 1938, byla tam přenesena z Kunžaku a dojížděly pak do ní dlouho děti z okolí. A čekalo se až postaví školu ve Studené. "Tam jsem poznala muže," zmiňuje Jarmila Rohovská s tím, že jeho rodina bydlela v Heřmanči nuceně. Většinu pedagogické praxe ale prožila v Měříně. "Bylo to na pomezí tří okresů. Třebíčského, Jihlavského a Žďárského. My jsme měli vrchnost ve Žďáru, byla to zlá vrchnost, ale vydržela jsem," říká pevně Jarmila Rohovská. Obor Přírodopis - Základy zemědělské výroby tehdy absolvovalo na budějovické Pedagogické fakultě (samostatném pracovišti, starším než dnešní Jihočeská univerzita) asi dvacítka mladých pedagogů a čekala je náročná práce. "Rozhodně to byly nervy," zdůrazňuje Jarmila Rohovská hlavní zkušenost.