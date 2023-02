Pozitivní ohlasy

Režisér Jakub Wehrenberg dostává prý řadu kladných reakcí od diváků. „Sledující spíše překvapilo, proč toto téma někoho napadlo zpracovat až nyní. Hospoda je přece strašně důležitá pro český život nejen kulturní, ale i politický a společenský,“ zmínil.

Osobně má radost, že se seriál setkal s pozitivními ohlasy a našel si své fanoušky. „V tomto případě jsem si byl jistější více než jindy, že by se to mohlo podařit. I když natáčení bylo složité,“ dodal Wehrenberg.

Příběhy starých hospod na jihu Čech filmaři točili v Budějovicích i Třeboni

Líbilo se mu všude

Průvodce pořadem Josef Polášek dodal, že lidé se mylně domnívají, že si natáčení a cestování za pochutinami a dobrým pivem moc užíval. „To je první, co opravdu říkají, ale není to tak jednoduché, jak to vypadá. Pivo, které piji před kamerou, je dost často nealkoholické,“ usmíval se.

V jedné z hospod na Domažlicku si dal dokonce jen kávu. „Není to jen o alkoholu, hospody jsou místem setkávání, nečepuje se jen pivo, podává se i čaj, či káva,“ dodal Polášek.

Dobře mu prý bylo takřka všude, že se mu nechtělo odcházet. Nechtěl dělat úplně reklamu, takže když mu chutnalo jídlo i pití začal používat jednu větu. „Tak vlastně vznikla hláška: Odsud mě nikdo nedostane,“ prozradil.

Provozy vybíral režisér, dramaturgie a scénáristka. „Šestadvacet minut je hrozně málo, a ta hospoda musela být něčím zajímává, muselo jít vždy o historický objekt s nějakým bonusem, přesahem, hezkým okolím, místním vypravěčem, který měl dobrý příběh. Kritérií bylo současně víc,“ naznačil Jakub Wehrenberg klíč. Podle jeho slov by mohla vzniknout i druhá, či dokonce třetí řada. "Hospod je dost," uzavřel.